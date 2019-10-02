Петербургский театр имени Якобсона покажет в новом сезоне два балета на пушкинские сюжеты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Государственный театр балета имени Леонида Якобсона покажет в 51-м сезоне новые балеты по мотивам пушкинских произведений "Пиковая дама" и "Евгений Онегин". Об этом сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель труппы заслуженный артист России Андриан Фадеев.

"Нынешний сезон пройдет у нас под знаком Пушкина и Чайковского. В декабре мы покажем мировую премьеру "Пиковой дамы" в постановке аргентинского хореографа Иньяки Урлезага, который увлек труппу и работает с большим воодушевлением. А на начало июля у нас намечена премьера балета Джона Крэнко "Онегин" . Право постановки легендарного балета нам предоставил художественный руководитель Фонда Крэнко Рид Андерсон. Минувшим летом он в течение двух недель поработал с труппой, оценив ее высокий профессиональный уровень", - сказал Фадеев, отметив, что обе работы посвящены 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

По словам художественного руководителя, коллектив, отметивший полувековой юбилей, "сделал качественный рывок и ставит перед собой амбициозные задачи". Расширяется и его гастрольная география. Уже на этой неделе театр отправляется с балетом "Жизель" в Северную Осетию, где примет участие в Международном кавказском фестивале "Мариинский - Владикавказ". А 18 октября на Приморской сцене Мариинского во Владивостоке артисты представят собрание хореографических миниатюр Леонида Якобсона.

Во вторую половину декабря петербуржцы совершат предновогодний тур по Японии и выступят в Токио, Осаке и Киото с балетами "Лебединое озеро" и "Спящая красавица". Впереди у них - участие в "Русских сезонах" во Франции.

Как рассказал Фадеев, Театр имени Якобсона заключил меморандум о сотрудничества с Большим театром Белоруссии. В течение трех сезонов в Минске будут показаны балеты текущего репертуара. В апреле петербуржцы представят здесь "Пиковую даму". В мае по международной программе "Золотая маска" труппа выступила в Израиле со спектаклем "Дон Кихот".

Впервые за всю свою историю Театр Якобсона получил приглашение выступить на исторической сцене Большого театра России. В течение гастрольной недели будущим летом петербуржцы покажут здесь балеты "Дон Кихот" и "Пиковая дама".