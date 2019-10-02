Фотовыставки ТАСС о ЧМ по футболу и работе уральских заводов открылись в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Выставки Уральского регионального информационного центра ТАСС, посвященные прошедшему в 2018 году чемпионату мира по футболу, а также работе уральских заводов, в среду открылись на одной из центральных улиц Екатеринбурга. В экспозиции представлены фото футбольных болельщиков, а также кадры рабочего процесса Северского и Синарского трубных заводов, сообщила журналистам директор информационного центра Мария Картуз.

"Мы подготовили две выставки. Одна посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года. Мы хотели напомнить, какие эмоции были, какой был праздник для города. И второй проект посвящен трубным заводам - это Северский и Синарский трубный завод: одному исполнилось 280 лет, другому - 85. Я напомню, что агентству ТАСС 115 лет, у нас просто колоссальное количество фотографий - архив создавался практически с момента создания агентства, два года назад мы его оцифровали", - сказала Картуз.

Она отметила, что в этом году Уральский региональный информационный центр ТАСС готовится провести еще несколько выставок.

По словам директора департамента информационной политики Свердловской области Юлии Прытковой, открывшаяся фотовыставка агентства в полной мере отражает жизнь региона, демонстрируя умение жителей отдыхать на праздниках и работать.

"Нам хотелось, чтобы тема 85-летия Свердловской области развивалась целый год, чтобы жители города и области могли открывать для себя новые грани той богатой жизни, которой живет юбилейный регион, а также ее предприятия и уважаемые издания", - отметила Прыткова.

В 2019 году Свердловская область отмечает 85-летие со дня создания. Датой основания Свердловской области считается 17 января 1934 года. Именно в этот день существовавшая ранее Уральская область была разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую.