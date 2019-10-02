Магазин без посетителей. Как выглядит шоурум Бэнкси, в который невозможно попасть

ЛОНДОН, 2 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Выставочный зал британского художника Бэнкси, открывшийся накануне в Кройдоне на юге Лондона, быстро стал местной достопримечательностью. В этом убедился корреспондент ТАСС, который в среду побывал у магазина самого известного андерграундного художника стрит-арта, собирающего толпы людей даже при том, что попасть внутрь не представляется возможным. О появлении салона своих работ под названием Gross Domestic Product Бэнкси сообщил 1 октября на своей странице в Instagram. "Этот выставочный зал - исключительно для показа. Я открываю сегодня магазин (хотя его двери в действительности не открываются). Это в Кройдоне. Возможно, лучше всего осматривать его ночью", - написал художник, подтверждая свою причастность к внезапному появлению салона в одном из заброшенных магазинов. Расположенный на углу магазин выходит огромными окнами сразу на две улицы и перекресток, а вдоль стекол установлены стойки с ленточным ограждением, чтобы люди, приникшие к окнам, не мешали пешеходам.

На злободневные темы Рядом стоит мама с ребенком, который, сидя в коляске, внимательно рассматривает инсталляцию с фигурками нелегальных беженцев, забирающихся в грузовик.

"Набор для раннего развития счета. Помогает всем вашим детям повысить обучаемость посредством веселой игры на счет. Посмотри, сколько фигур могут влезть в грузовик, пока он делает краткую остановку", - говорится в описании. При этом добавляется, что все средства от продажи арт-объекта, который из-за мелких деталей не подходит для детей младше 12 лет, будут направлены на поддержку операций по спасению беженцев в Средиземном море. "Итальянские суды постановили, что это незаконно, поэтому клиенты магазина должны быть предупреждены, что приобретение этого изделия может являть собой уголовное поступление", - написано на табличке. Рядом виднеется переосмысленный Бэнкси мультипликационный персонаж Тони Тигр с пачки хлопьев компании Kellogg's. Изображенный в виде ковра-шкуры, он сопровождается надписью: "Вы прибыли в место назначения". На заднем плане несколько плюшевых желтых утят выстроились позади своей "мамы" - флакона средства для чистки унитазов "туалетный утенок".

В соседнем окне виднеются сваленные в кучу полицейские шлемы, над которыми крутится диско-шар с зеркалами. Однако, когда он поворачивается к вам передней стороной, видно, что это - также полицейский шлем. Рядом установлен пуленепробиваемый жилет, который Бэнкси сделал специально для выступления на фестивале Гластонбери этого года британского музыканта Stormzy (Стормзи) из Кройдона, работающего в стиле хип-хоп.

С одной стороны стены салона, который сам по себе является огромным арт-объектом, украшают часы. На их циферблатах нарисованы крыса - один из любимых персонажей мастера стрит-арта, рядом стоит детская люлька с десятками направленных на нее камер наружного наблюдения, чашки и тарелки с созданными художником персонажами, а также подписанные им баллончики из-под аэрозольной краски.

Как выглядит Бэнкси Среди тех, кто снимал арт-объекты на телефон, оказалась Каталина. Девушка родом из Чили изучает искусство в академии Кройдона и очень рада, что подобный масштабный арт-объект появился именно в этом районе. "Это здорово, потому что Кройдон не имеет ничего общего с дорогущими районами центра Лондона. Это не Мэйфэр, не Сохо, тут нет раскрученных галерей, и именно здесь появляется салон Бэнкси, это великолепно", - сказала она корреспонденту ТАСС. Некоторые прохожие с интересом спрашивают у фотографирующих, по какому случаю все тут собрались. При этом оказывается, что все слышали имя Бэнкси и знакомы с его творчеством.

"Вот что интересно - никто не знает, кто такой Бэнкси, но все о нем постоянно говорят, его имя всегда можно услышать по телевизору. А как он выглядит, вот вы знаете, как выглядит Бэнкси? Может быть, он прямо сейчас стоит в этой толпе и фотографирует вас, а вы даже и не знаете", - рассуждает один из прохожих. В одном из окон изнутри на малярном скотче прилеплен лист бумаги, на котором описывается суть этого салона - его фото художник уже разметил ранее в Instagram. Так, сообщается, что торговая марка Gross Domestic Product была создана в ответ на продажу открыток с изображением работ художника без его разрешения. "Этот магазин появился в результате судебного процесса. Компания по производству открыток пытается юридически завладеть именем Бэнкси, отобрав его у художника. Ему посоветовали, что лучшим способом предотвратить это станет продажа собственного ассортимента товаров под его именем", - говорится на листке бумаги.

Указывается, что торговля будет вестись в интернете по ценам, начинающимся от £10 ($12), а сам выставочный зал просуществует всего несколько недель. Сам сайт на данный момент не заработал - на нем появляется надпись о том, что онлайн-магазин скоро откроется. Однако до сих пор не ясно, когда это произойдет. Непонятно и сколько проработает сам салон. "Нам сказали, что это могут быть дни, а могут быть и недели", - сообщил ТАСС охранник Мэттью, который вместе с еще несколькими коллегами следит за тем, чтобы приобщение к стрит-арту проходило без инцидентов. О художнике Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. 3 октября в рамках торгов предметами современного искусства аукционный дом Sotheby"s пустит с молотка картину Бэнкси, высмеивающую британский парламент. Полотно внушительных размеров (4 на 2,5 метра) под названием Devolved parliament, где в зале заседаний Палаты общин вместо депутатов заседают шимпанзе, может стать самым дорогим из когда-либо проданных произведений уличного художника. Оценочная стоимость картины, написанной маслом, составляет £1,5 - 2 млн ($1,9 - 2,5 млн).

Описание Картина Бэнкси Devolved parliament ("Выродившийся парламент") © Илья Дмитрячев/ТАСС