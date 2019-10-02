Театр из Владикавказа впервые покажет спектакли в Калининграде в ходе "Больших гастролей"

КАЛИНИНГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Русский академический театр им. Евгения Вахтангова из Владикавказа впервые покажет свои спектакли в Калининграде. Гастроли коллектива из Северной Осетии с 8 по 13 октября пройдут в рамках федерального проекта "Большие гастроли", сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь Калининградского областного театра Лидия Пименова.

"Это уникальная возможность увидеть лучшие спектакли, которые идут на подмостках знаменитого театра из Владикавказа, расположенного более чем за 2 тыс. км от калининградского региона", - сказала она.

Театр из Владикавказа представит калининградцам семь спектаклей классического и современного репертуара по произведениям российских и зарубежных авторов. Два спектакля будут адресованы детям. Откроет гастроли постановка "Лес" по одноименной комедии русского драматурга Александра Островского.

"Большие гастроли" - общероссийская программа гастролей театров, направленная на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории всей страны. В рамках программы "Большие гастроли" зрители могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны - как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. География "Больших гастролей" простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки.