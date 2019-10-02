Театральная олимпиада представила российскую премьеру спектакля "Чайная" из Китая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Новый облик современной китайской драмы представил в среду в Петербурге спектакль "Чайная", показанный Театральной студией Мэн Цзинхуэя (Пекин) на сцене театра "Балтийский дом". Российскую премьеру этой работы профинансировала Театральная олимпиада.

"Очень современный по языку спектакль "Чайная" расширяет наше представление о современных театральных процессах в Китае, где всегда была важна опора на традицию. И мы благодарны Театральной олимпиаде за финансовую поддержку гастролей китайской труппы, ставшей участницей XXIX Международного театрального фестиваля "Балтийский дом", - сказал ТАСС руководитель фестиваля заслуженный деятель искусств России Сергей Шуб.

С 1990-х годов Мэн Цзинхуэй создал более 40 спектаклей, признанных ярким культурным явлением современного китайского театра. К числу таких постановок относится и "Чайная", созданная на основе пьесы классика китайской литературы Лао Шэ. Критики назвали спектакль "вызовом национальной театральной традиции". С одной стороны, мастер сохранил и приумножил все лучшее, что есть в классическом китайском театре, с другой, создал совершенно новое сценическое высказывание, созвучное нашему времени. В этом году спектакль "Чайная" прошел на Авиньонском фестивале и ныне стал достоянием петербургских зрителей.

Перед премьерой в фойе театра открылась выставка "Китайский экспериментальный театр" фотографа Ли Яня. С 1980-х годов он создал своего рода фотоэнциклопедию современного театра Поднебесной, насчитывающую свыше десяти тысяч работ. Некоторые из них вошли в экспозицию.

Китайские дни на фестивале продолжит в четверг международный круглый стол "О современных театрах и фестивалях Китая". В числе спикеров встречи заявлен и режиссер Мэн Цзинхуэй, который является одним из руководителей Учжэньского фестиваля, Фестиваля молодой режиссуры (Пекин), Фестиваля современного театра (Ханчжоу) и творческим лидером Пекинского национального театра драмы.

О Театральной олимпиаде

В соответствии с указом президента Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Одним из самых масштабных мероприятий стала Театральная олимпиада, которая продлится до декабря. В ней принимают участие более 50 ведущих театральных коллективов из 21 страны. Ее завершение на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре станет кульминацией Года театра.