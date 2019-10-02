Пласидо Доминго объявил об уходе с поста руководителя оперы Лос-Анджелеса из-за скандала

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Испанский тенор Пласидо Доминго сложил с себя обязанности генерального директора оперы Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом оперный певец сообщил в среду газете The New York Times.

"Я глубоко дорожу оперой Лос-Анджелеса и считаю свою работу над ее созданием и развитием одним из наиболее значимых своих свершений. Но недавние обвинения в прессе в мой адрес породили атмосферу, которая ставит под вопрос мою способность и дальше служить делу, которое я так люблю", - пояснил Доминго, возглавлявший этот театр с 2003 года.

Совет директоров оперы Лос-Анджелеса в заявлении, опубликованном телекомпанией ABC, назвал вклад испанца в культурную жизнь города "глубоким и беспрецедентным". "Опера Лос-Анджелеса под его руководством стала известной духом креативности и способностью привлекать в свой состав изумительных исполнителей со всего мира, включая самого Доминго. Он за последние пять десятилетий провел более 300 выступлений, исполнил 31 партию и дирижировал свыше 100 раз на юге Калифорнии", - отмечается в заявлении.

В августе агентство Associated Press (АР) сообщило, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Указанные случаи якобы происходили в разное время с конца 1980-х, в том числе на территории США.

В начале этого месяца АР сообщило, что еще 11 женщин обвинили певца в домогательствах. Официальные представители 78-летнего Доминго ранее заявили, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Певец подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.

Равнодушных нет

Королевский театр Мадрида выступил в защиту Доминго, подчеркнув, что не станет отменять участие тенора в намеченных представлениях.

Директор Венской государственной оперы Доминик Мейер заявил, что австрийский театр не будет отменять запланированные на октябрь 2019 года и июнь 2020 года выступления Доминго, поскольку не видит для этого юридически обоснованных причин. Кроме того, Венская опера высоко ценит художественный талант и человеческие качества певца. Оперный театр Лос-Анджелеса для проверки обоснованности обвинений в адрес знаменитого тенора нанял специального юриста из фирмы Gibson, Dunn & Crutcher.

Есть и те, кто вносит коррективы в концертные программы. Оперный театр Далласа (штат Техас) отказался от проведения запланированного на март концерта с участием Доминго. Оперный театр в Сан-Франциско (штат Калифорния) отменил намеченный на 6 октября концерт с его участием. Симфонический оркестр Филадельфии (штат Пенсильвания) отозвал приглашение певцу принять участие в концерте 18 сентября.