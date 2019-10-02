Страны БРИКС могут создать облачное хранилище своих киноархивов

НИТЕРОЙ /Бразилия/, 2 октября. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) могли бы создать облачное хранилище копий своих киноархивов. Такой инструмент помог бы обезопасить кинематографическое наследие стран в случае катаклизмов и ЧП, полагает руководитель Госфильмофонда Николай Малаков.

"Мы все занимаемся оцифровкой наших фондов, и в этой связи появилась идея хранить эти данные в облаке вместе с другими странами БРИКС, гарантируя их сохранность в случае катаклизмов", - сказал он в среду в беседе с корреспондентом ТАСС по итогам встречи представителей синематек объединения в бразильском Нитерое. Помимо этого, с помощью такой кинотеки можно было бы организовать обмен представляющими взаимный интерес архивными аудиовизуальными материалами и пополнять национальные фонды, полагает Малаков.

По словам руководителя Госфильмофонда, данная инициатива была с интересом встречена коллегами по БРИКС. "Мы договорились четко сформулировать задачу и предложить ее реализацию национальным правительствам", - сообщил Малаков. Он также предположил, что такой амбициозный культурный проект после его детальной проработки мог бы претендовать на финансирование по линии Нового банка развития, учредителями которого являются страны БРИКС.

БРИКС (BRICS) - неформальное межгосударственное объединение. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.