Театр Вахтангова выпускает молодежный спектакль "Платонов. Рассказы"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представляет в четверг премьеру молодежного спектакля "Платонов. Рассказы", которая состоится на сцене "Студия". Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Спектакль "Платонов. Рассказы" родился в режиссерской лаборатории театра. В конце прошлого сезона художественный руководитель театра Римас Туминас одобрил работу стажеров, которая в итоге превратилась в полноценную постановку", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, спектакль включает шесть рассказов Андрея Платонова: "Неизвестный цветок", "Невозможное", "Песчаная учительница", "Река Потудань", "Семен" и "Юшка". Постановку осуществила молодой режиссер Анна Горушкина. "Выпускница режиссерского факультета ГИТИСа (руководитель курса - Леонид Хейфец), она работает в Губернском театре, где поставила несколько спектаклей, а вот с вахтанговцами встретилась впервые", - проинформировала пресс-атташе Вахтанговского театра.

Сама Горушкина признается, что "мечтала о прозе Платонова и боялась его". "Это особенный, евангельский автор, - говорит она. - Его герои - чудаки и праведники. Они трогательные, милосердные, любят, прощают".

Как отметила режиссер, "мелодика речи платоновских героев завораживает". "Меня радует, что молодые актеры услышали и поддержали меня, заинтересовались автором. Для меня эта работа - интереснейший опыт и освоения прозы Платонова, и работы с молодыми талантливыми неравнодушными актерами", - сказала Горушкина.

Исполнителями ролей выступают Денис Бондаренко, Евгения Иванова, Алексей Петров, Сергей Батаев, Ирина Смирнова, Николай Романовский, Екатерина Жаркова, Ян Гахарманов.

О Платонове

Андрей Платонович Платонов (1899-1951) - писатель, поэт и публицист, драматург, киносценарист, военный корреспондент. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн, активно включившийся в строительство нового общества, электротехник, инженер-мелиоратор, специалист по электрификации сельского хозяйства.

Одна из наиболее ярких отличительных черт его творчества - оригинальный, не имеющий аналогов в русской литературе язык. Произведения Платонова в основном были напечатаны в конце 1980-х годов, в 1987 году впервые была поставлена пьеса "14 красных избушек". С тех пор пьесы и инсценировки прозы Платонова регулярно появляются на сценах российских театров.

Сцена "Студия"

7 мая 2012 года в здании, расположенном по адресу Малый Николопесковский переулок, д. 3, состоялось открытие Первой студии Вахтанговского театра. По инициативе художественного руководителя Римаса Туминаса здесь было оборудовано репетиционное помещение, которое носит название - сцена "Студия".

За шесть лет работы Первой студии Вахтанговского театра были выпущены спектакли: "Птицы" (2013), "Шесть персонажей в поисках автора" (2013), "Пелеас и Мелисанда" (2014), "Чужая жена и муж под кроватью" (2017) и другие. Артисты Первой студии активно вводились в спектакли текущего репертуара. Первая студия завершила свою деятельность в 2018 году. В январе 2019 года многие студийцы вошли в состав труппы Театра имени Евгения Вахтангова.

С сентября 2019 года начался новый этап в работе сцены "Студия". Она превратилась в экспериментальную площадку, предназначенную для работы стажеров Вахтанговского театра. Первым спектаклем стажеров стала постановка Гульназ Балпеисовой "Все будет" по пьесе Нины Садур.

Спектакль "Платонов. Рассказы" в постановке Анны Горушкиной - вторая студийная работа стажеров Театра имени Евгения Вахтангова.