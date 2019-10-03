Музей Есенина в Константинове приобрел слайды, на которых могут быть фото поэта в юности

РЯЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в Константинове приобрел к 124-летию поэта уникальную коллекцию стереослайдов на стекле 1900-х годов, которая поможет восстановить общий облик усадьбы последней константиновской помещицы Лидии Кашиной - прообраза главной героини поэмы Есенина "Анна Снегина", на территории которой расположен музей-заповедник. Среди снимков есть также, как предполагают, ранее неизвестное фото самого поэта в юности, сообщил ТАСС директор музея Борис Иогансон.

Третьего октября отмечается 124-летняя годовщина со дня рождения Сергея Есенина.

"Приобретена ценнейшая коллекция стереослайдов, которая находилась во владении наследников семьи Хлудовых, Кашиных, Кулаковых (потомков семьи Лидии Кашиной - прим. ТАСС). Она включает 124 снимка, которые нам очень помогут в деле восстановления утраченных построек. На снимках есть и юноша, очень похожий на Сергея Есенина, однако чтобы утверждать однозначно потребуются дополнительные исследования. По времени этот снимок совпадает с его детством, и юноша, изображенный на нем, очень похож на Есенина в том же возрасте, запечатленного на другой известной фотографии", - сказал собеседник агентства.

По словам директора музея-заповедника, коллекция стала сенсационной для всех исследователей жизни Есенина, и до недавнего времени о ее существовании не было известно. На снимках запечатлены виды села Константинова начала XX века, построек на территории усадьбы Лидии Кашиной, бытовые сцены, члены семьи самой помещицы. В следующем году сотрудники музея планируют издать каталог, посвященный новой коллекции снимков. Кроме того, к 124-летию со дня рождения известного русского поэта музей впервые издал путеводитель по Константинову на английском языке, путеводитель по отделу музея в Спас-Клепиках и четвертый том каталога своих коллекций.

В настоящее время на территории музея-заповедника продолжаются строительные работы по восстановлению утраченных построек усадьбы Лидии Кашиной - каретного двора, амбара, где планируется разместить новые экспозиции, бани и оранжереи. Завершить строительство планируется в 2020 году, в котором также намечены масштабные торжества, посвященные юбилею Есенина.

"В следующем году у нас большие планы - большой дальневосточный проект с выставками на Сахалине, Чукотке, Камчатке, Магаданской области к 125-летию Сергея Есенина и зарубежные проекты. Также мы привезем наши выставки во Францию, Словакию, Белоруссию, Азербайджан. Там будут представлены живопись, графика, этнография, книги, прижизненные издания, рукописи, личные вещи поэта", - добавил Иогансон.

О музее-заповеднике

Село Константиново в Рыбновском районе Рязанской области расположено на правом берегу Оки в 43 км от Рязани. 21 сентября 1895 года в Константинове родился Сергей Есенин, там же он провел детские и юношеские годы. Государственный музей-заповедник С. А. Есенина был основан в 1965 году на базе существовавшего литературно-мемориального музея в селе Константинове и памятных мест в городе Спас-Клепики.

Музей-заповедник - один из крупнейших музейных комплексов в стране, включающий, кроме усадьбы родителей, церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню в честь Святого Духа, дом священника И. Я. Смирнова, литературный музей, Константиновскую земскую школу и усадьбу последней помещицы села Константинова Лидии Кашиной, Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу и школу грамоты в Спас-Клепиковском отделе музея.