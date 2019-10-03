Шесть российских картин покажут на кинофестивале БРИКС в Бразилии

НИТЕРОЙ /Бразилия/, 3 октября. /ТАСС/. Четвертый кинофестиваль стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), в рамках которого покажут шесть российских фильмов, стал главным культурным событием недели в Нитерое. Официальная церемония открытия мероприятия прошла в среду вечером в кинозале Федерального университета штата Рио-де-Жанейро (UFF), передает корреспондент ТАСС с места события.

Выступавшие со сцены представители федерального правительства Бразилии и городских властей отметили востребованность культурного сотрудничества "пятерки". "Кинематографисты наших стран работают в схожих обстоятельствах: их аудитория очень неоднородна, как и та действительность, которую они отражают в своем искусстве", - сказала представитель мэра Нитероя Джована Виктер.

По мнению исполнительного директора Национальной академии кинематографических искусств и наук России Бориса Машталера, этот форум позволяет познакомить бразильскую аудиторию с новинками и признанными шедеврами отечественного киноискусства. "Мы традиционно привозим лучшее из того, что у нас есть, - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. - И, в свою очередь, также используем фестиваль для обсуждения совместных творческих планов с коллегами по БРИКС".

Машталер отметил, что проходящие в рамках мероприятия кинопоказы, ретроспективы и мастер-классы помогают сближению культур таких далеких в географическом отношении друг от друга стран, как Россия и Бразилия. "У нас пока нет таких обширных, исторически сложившихся культурных связей с этой страной, как, скажем, с Францией и Германией, хотя российский зритель, безусловно, знаком с бразильским кинематографом и любит его", - полагает Машталер.

В этом году местная публика и иностранные гости увидят 54 кинокартины из стран БРИКС. Среди прочих зрителям покажут драму "Ваш репетитор" Антона Коломееца, короткометражки "Калифорния" Дастана Мадалбекова и "Старуха" Николая Савельева, а также фильм "Мой друг Буало" Софьи Федоровой. Отечественная классика будет представлена картиной "Был месяц май" Марлена Хуциева о первых послевоенных днях и лентой "Обломок Империи" Фридриха Эрмлера. "Возвращение зрителю первоначального варианта этого фильма 1929 года - предмет особенной гордости для Госфильмофонда", - рассказал ТАСС гендиректор крупнейшего российского киноархива Николай Малаков.