Группа российских археологов провела новые съемки состояния Пальмиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Группа российских специалистов с участием археологов и архитекторов вернулась в четверг из экспедиции в Сирию, где провела обследование состояния памятников Пальмиры. Об этом сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на Всероссийской научной конференции "200 лет дипломатической поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке: История создания и деятельности Азиатского департамента МИД Российской империи" в Санкт-Петербурге.

"Сегодня из Пальмиры вернулась группа наших коллег. Археолог Наталья Соловьева и архитектор Максим Атаянц провели работу, завершая два компьютерных проекта, которые подарят будущему музею Пальмиры. Это было сделано по договоренности с управлением древностей Сирии, для чего мы проводили переговоры", - сказал Пиотровский.

Группа под руководством археолога, заместителя директора Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Натальи Соловьевой при поддержке Эрмитажа работает над созданием 3D-модели современного состояния объектов всемирного наследия в Пальмире. Первая экспедиция в Пальмиру состоялась в сентябре 2016 года, в этом году они провели новую фотосъемку, для того чтобы дополнить 3D-модель.

Петербургский архитектор Максим Атаянц с группой коллег и программистов ведет работу над созданием цифровой модели храма Бэла в Пальмире, которая в деталях повторит облик античного памятника до его разрушения в 2015 году.

В дальнейшем эти материалы планируется передать в музей Пальмиры, в воссоздании которого планирует принять участие Эрмитаж. "У нас теперь дело за подписанием соглашения и за поддержкой МИД", - сказал Пиотровский.

Объект мирового наследия

Пальмира - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, Пальмира была основана библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году нашей эры.

Российские специалисты из Государственного Эрмитажа и еще нескольких учреждений культуры включились в работу по сбору материалов о памятниках Пальмиры для их возможной реставрации в будущем.