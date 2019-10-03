Телевидение Хайнаня расскажет, каким остров видят иностранцы

ХАЙКОУ /Китай/, 3 октября. /ТАСС/. Южнокитайский остров Хайнань представит телепрограмму о том, как на нем живут и работают граждане других стран. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", первые серии под названием "Полюбил Китай на Хайнане" приурочены к исполнившейся 1 октября 70-й годовщине создания КНР и выйдут в телеэфир 4 октября.

Проект реализуется на двух языках, китайском и английском, объединенными усилиями международного центра СМИ Хайнаня и англоязычной новостной службы "Наньхайван" - "Хайньюс". Цель программы - продемонстрировать миру, насколько сильно изменился Хайнань с 1949 года в глазах жителей других государств.

Серия телепередач расскажет о социальном, культурном и экономическом развития острова, где активно создаются экспериментальная зона и порт свободной торговли. Иностранцы поделятся в ней историями из своей жизни, которые связаны с Хайнанем и их работой на острове, способствовавшей развитию науки, технологий и общественного образования, повышению народного благосостояния, формированию благоприятной среды для реализации деловых проектов в этой китайской провинции.

"Благодаря этому проекту у общественности появляется возможность проникнуться мудростью и открытостью Хайнаня", - пояснили авторы программы.

Среди ее участников - граждане США и других западных стран, а также государств СНГ, в частности, Белоруссии. Некоторые из них долгое время работали на Хайнане и много сделали для развития контактов острова с внешним миром в области образования, науки, в культурно-гуманитарной сфере, а также для укрепления отношений провинции с зарубежными странами.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создаст привлекательные условия для инвесторов, сформирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.