Фильм "Он + она" планируют выпустить в прокат в начале 2020 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новый фильм "Он + Она" совместного производства кинокомпаний Iris Films Production и Art Pictures Studio Федора Бондарчука планируют выпустить в прокат в начале следующего года. Об этом ТАСС в четверг сообщила режиссер картины Саша Франк.

"Сейчас мы заканчиваем постпродакшн дебютного полного метра от моей маленькой кинокомпании Iris Films Production совместно с Art Pictures Studio. Сначала это был короткий метр, который я принесла Федору Сергеевичу [Бондарчуку], ему понравилось, и он сказал, что надо снять еще, сделать альманах о любви, где будут все возрасты от молодежи до очень пожилых людей <...> Будет большой прокат, конечно, от прокатчика зависит, когда будем выставлять, хочется выбрать хороший день, может быть День влюбленных, 14 февраля. В любом случае, планируем выпустить в начале следующего года", - сказала она.

В картине представлено пять новелл в разных жанрах, герои каждой из них принимают решения о сохранении или разрыве отношений.

Франк также рассказала об актерском составе. "В главной роли - Евгений Стеблов, который не снимался с 2013 года, также Юля Топольницкая, Сережа Бондарчук, Екатерина Шпица, Павел Деревянко и Сережа Бурунов - они все согласились и пошли мне навстречу, потому что бюджет у нас был небольшой", - добавила собеседник агентства.