Балет по пьесе Расула Гамзатова "Горянка" поставят в дагестанском театре спустя 50 лет

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Балет "Асият" по пьесе Расула Гамзатова "Горянка", впервые поставленный в 1968 году, снова покажут на сцене Дагестанского государственного театра оперы и балета, премьера запланирована на декабрь 2019 года, сообщили в четверг в пресс-службе Минкультуры Дагестана.

"Впервые постановка балета "Горянка" состоялась в 1968 году, хореографом-постановщиком и автором либретто выступил Олег Виноградов. "Горянка" стала первым национальным дагестанским балетом. Спустя больше 50 лет в Дагестанском государственном театре оперы Виноградов вновь осуществит постановку балета, но с новым содержанием и названием "Асият". Предварительно премьера национального балета "Асият" состоится в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время идет работа над постановкой, Виноградов является не только режиссером и автором либретто, но и художником по костюмам. "Музыку к балету написал выдающийся дагестанский композитор народный артист СССР, профессор Мурад Кажлаев", - уточнили в Минкультуры Дагестана.

Расул Гамзатов написал поэму "Горянка" в 1956 году, впервые она была опубликована в 1958 году в журнале "Дружба народов". Поэма вошла в сборник поэта "В горах мое сердце". Одно из наиболее известных произведений поэта, авторское прозаическое переложение поэмы для сцены неоднократно ставилось в театрах.