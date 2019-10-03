Международный фестиваль "Мир Кавказу" объединил в Адыгее делегации юга РФ и зарубежья

МАЙКОП, 3 октября. /ТАСС/. Юбилейный международный фестиваль мастеров искусств "Мир Кавказу" собрал в Майкопе представителей делегаций регионов Южного и Северо-Кавказского федерального округов, а также Абхазии, Южной Осетии, Турции, Иордании и Сирии, сообщил в четверг глава республики Мурат Кумпилов.

"Сегодня наша республика стала площадкой для проведения масштабного культурного события. Мы принимаем двадцатый юбилейный международный фестиваль мастеров искусств "Мир Кавказу". С каждым годом он расширяет свои границы, и сегодня собрал не только творческие коллективы нашей страны, но и представителей Абхазии, Южной Осетии, Турции, Иордании и Сирии", - сказал он на торжественном открытии фестиваля в Госфилармонии республики.

Фестиваль мастеров искусств объединил около 1 тыс. человек, из них около 600 - гости республики, представляющие культуру своих народов, уточнила ТАСС заместитель руководителя Центра народной культуры региона Фатима Анчек.

Мероприятие открылось парадом участников, которые в национальных костюмах прошли по красной ковровой дорожке в здание госфилармонии. В частности, это государственный ногайский фольклорно-этнографический ансамбль "Айланай" из Дагестана, фольклорный госансамбль песни и танца "Магас" из Ингушетии, ансамбль народных инструментов "Сарматы" из Южной Осетии, Кубанский казачий хор из Кубани и многие другие. Некоторые коллективы участвуют в фестивале "Мир Кавказу" впервые, среди них - мужская хоровая капелла "Илли" Чеченской Республики.

Творческий форум начал свою работу в преддверии 28-й годовщины образования Республики Адыгея, которую республика празднует 5 октября. В пятницу и субботу посетителей фестиваля ждут народная музыка, песни и танцы. В программе - концерты мастеров искусств, научно-практическая конференция "Формирование толерантности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Северного Кавказа", выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства, несколько концертов в населенных пунктах Адыгеи, а также заключительный гала-концерт.

О фестивале

Фестиваль "Мир Кавказу" был основан в 1996 году. Его идейным вдохновителем выступил музыкант, дирижер, художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. Первый фестиваль состоялся во Владикавказе и с тех пор собирает не только мастеров искусств, но и деятелей культуры, которые обсуждают перспективные вопросы развития отрасли. Целью фестиваля, по задумке организаторов, является развитие и углубление культурных связей между проживающими на Кавказе народами, сохранение каждой из национальных культур.