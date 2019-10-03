Высмеивающая парламент Британии картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Картина уличного художника Бэнкси, высмеивающая парламент Соединенного Королевства, ушла в четверг с молотка за рекордные £9,9 млн ($12 млн). Полотно внушительных размеров (4 на 2,5 м) было реализовано в рамках торгов предметами современного искусства, которые проводит в Лондоне аукционный дом Sotheby's, став самой дорогой работой британского уличного художника, проданной с аукциона.

Итоговая цена, заплаченная за картину, в пять раз превысила ее первоначальную оценочную стоимость. Она составляла от £1,5 до 2 млн ($1,9-2,5 млн). Торги длились в общей сложности 13 минут.

Полотно изображает заседание Палаты общин британского парламента, однако вместо депутатов места на парламентских скамьях, галерее и даже в кресле спикера занимают шимпанзе и орангутаны. Обезьяны и крысы - сквозные образы в творчестве Бэнкси, который в 2003 году изобразил в облике шимпанзе королеву Великобритании Елизавету II.

Примечательно, что само название картины - Devolved Parliament - содержит игру слов. Термин devolved может означать деградацию и вырождение, однако словосочетание devolved parliament имеет также вполне безобидное юридическое значение. В Соединенном Королевстве он применяется к автономным законодательным собраниям Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, которым парламент Великобритании делегировал часть своих полномочий (этот процесс и называется деволюцией).

Обошлось без провокаций

Картина Бэнкси, созданная специально для выставки в Музее Бристоля (родного города Бэнкси), до этого находилась в частном собрании, а ее предыдущий владелец сохранил анонимность. Одной из причин, по которым он решил выставить полотно на продажу, мог стать резкий рост интереса к произведениям художника после прошлогоднего аукциона Sotheby's. 3 октября 2018 года (новый аукцион прошел в годовщину предыдущего) репродукция его работы "Девочка с шаром" была продана за £1,04 млн ($1,36 млн по курсу на тот момент) и сразу же после удара молотка попала под спрятанные Бэнкси в нижней части картинной рамы ножи, которые разрезали ее на тонкие ленточки. Правда, потайной шредер в определенный момент сломался, так что половина картины осталась нетронутой лезвиями.

Выходка художника, после которой название работы было изменено на "Любовь в мусорной корзине", взбудоражила мир искусства, однако ценность чуть не уничтоженного произведения в результате только выросла. Устроители аукциона пообещали, что на этот раз ничего подобного не допустят и тщательно изучили массивную раму "Выродившегося парламента" на предмет наличия скрытых сюрпризов.

Ранее самым дорогим произведением уличного художника считалась проданная в 2008 году за $1,87 млн картина Дэмьена Херста с его фирменными разноцветными точками, поверх которой Бэнкси изобразил крысу-маляра, закрашивающую точки серой краской.

Реакция художника

"Рекордная цена на картину Бэнкси установлена сегодня вечером на аукционе. Печально, что она мне уже не принадлежала", - написал Бэнкси в Instagram после торгов.

Свои слова он сопроводил высказыванием австралийского арт-критика Робера Хьюза, скончавшегося в 2012 году в возрасте 74 лет: "Искусство должно делать так, чтобы мы чувствовали себя более ясными и умными. Оно должно давать нам четкое ощущение, которого в ином случае у нас не было бы. Но стоимость произведения искусства сегодня стала частью его функции, его новая роль - висеть на стене и дорожать. Вместо того, чтобы становиться общим достоянием человечества, как книги, искусство становится особенным видом собственности того, кто может себе его позволить. Предположите, что цена каждой стоящей книги в мире составляла бы $1 млн, представьте себе, какое бы катастрофичное влияние это оказало бы на культуру".

О Бэнкси

Результаты торгов подтвердили, что работы художника, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются все большой популярностью. Тем временем Бэнкси до сих пор удается сохранять в тайне свою личность. Официально сообщается лишь, что он родился в Бристоле в 1973 году.

Одной из последних нашумевших акций художника стало открытие им на юге Лондона собственного выставочного зала. В салон, переделанный из бывшего магазина, нельзя войти, зато можно наблюдать за многочисленными работами Бэнкси, которые в нем выставлены. Художник пообещал в ближайшее время начать продавать продукцию, модели которой представлены в выставочном зале, через интернет.

В 2018 году в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы - со 2 июня по 2 сентября - ее посетили более 300 тыс. человек.