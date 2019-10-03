Скрипач Вадим Репин выступил с концертом в Софии

СОФИЯ, 3 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российский скрипач-виртуоз Вадим Репин выступил в четверг с концертом в Софийской филармонии. Он представил Интродукцию и рондо каприччиозо Сен-Санса для скрипки с оркестром и один из самых популярных скрипичных концертов - Концерт Макса Бруха.

Музыкант играл на скрипке Rode, созданной Антонио Страдивари в 1733 году.

"Перед болгарской публикой выступать сегодня было очень приятно. С оркестром Болгарской филармонии под управлением Найдена Тодорова мы провели две репетиции и хорошо поняли друг друга, оркестр играл с большим воодушевлением. Это очень важно, когда оркестр играет с удовольствием, а не просто выполняет свою работу", - сказал Репин в разговоре с корреспондентом ТАСС.

48-летний российский музыкант впервые выступил в Болгарии еще в детстве, в 1984 году, а потом несколько раз приезжал сюда с гастролями. Репин не исключил, что в ближайшие год-два снова приедет на Балканы.

В пятницу Репина в Болгарии ждет еще один концерт. На этот раз вместе с оркестром Софийской филармонии он выступит в Пловдиве, который в 2019 году носит почетное звание Европейской столицы культуры.