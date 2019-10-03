Реставраторы предлагают создать международный центр по деревянному зодчеству

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Эксперты в области деревянного зодчества предлагают создать международный центр реставрации. Такое предложение озвучил в четверг на международной конференции "Сохранение объектов культурного наследия - памятников деревянной архитектуры" в рамках недели северных стран в Петербурге архитектор-реставратор высшей категории, член деревянной секции методического совета, а также технического совета при Минкультуры РФ Александр Попов.

"Проводя реставрацию деревянного памятника, необходимо его тщательно изучить, чтобы не подменять подлинник новоделом, надо знать, как работать конкретно с этим памятником. Это должна быть комплексная технология, как на автомобильном заводе. Если мы хотим сегодня сохранить памятники архитектуры, мы должны подумать о таком "заводе", который будет проводить реставрационные работы. Это должен быть центр, в котором будут и проектные работы, и обучение архитекторов, ремесленников. И как производители автомобилей обмениваются информацией, так и архитекторы должны взаимодействовать между собой, то есть центр должен быть международным", - сказал Попов на конференции.

Председатель правления норвежской ассоциации "Северный деревянный город" Лейф Йегер поддержал идею международного сотрудничества в реставрации деревянных зданий. Он отметил, что специалисты должны взаимодействовать не только в вопросах восстановления, но и обмениваться опытом в ежедневном уходе за такими памятниками, и у России есть положительный опыт в этой сфере. По его мнению, проведение конференций на регулярной основе будет важным шагом в этом направлении. "Хотелось бы, чтобы инициатива проведения конференций приняла постоянную основу. Наша цель - обсудить вопросы сохранения ценностей, оказать помощь в реставрации конкретных зданий и сохранить то, что еще осталось", - сказал он.

Двухдневная конференция по сохранению памятников деревянной архитектуры организована Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) совместно с комитетом по внешним связям Петербурга и генеральным консульством Швеции в Петербурге. Специалисты из Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и России обсуждают на ней принципы реконструкции и реставрации существующих деревянных зданий, роль консервации в реставрационных проектах, проблемы сохранения деревянной архитектуры в современных условиях.