Петербургский Театр эстрады имени Аркадия Райкина отпразднует свое 80-летие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Театр эстрады имени Аркадия Райкина в пятницу покажет праздничное шоу по случаю 80-летия со дня своего основания. Программу подготовил художественный руководитель труппы, заслуженный артист России Юрий Гальцев, возглавляющий театр уже более 10 лет.

"Я согласился возглавить Театр эстрады ради памяти человека, имя которого этот театр носит. Представляете, во время спектакля стою за кулисами, наблюдаю за своими учениками, а за спиной у меня гримерная Аркадия Исааковича Райкина! Какое же невероятное счастье - понимать, что театр, хранящий память о великих артистах советской эстрады, жив. Он наполнен энергией молодых талантливых актеров. Он имеет свой особый и неповторимый стиль, свой дух", - сказал в беседе с журналистами Гальцев.

Программу праздничного шоу составят эстрадные миниатюры, песни, танцы при участии всех артистов труппы, а также эксклюзивный видеоматериал и поздравления от дружественных театральных коллективов.

Ленинградский театр эстрады и миниатюр был основан в 1939 году, в 1943 году его художественным руководителем стал Аркадий Райкин, на этом посту он проработал около 40 лет. На сцене театра в разные годы выступали Александр Менакер, Вениамин Нечаев, Павел Рудаков, Илья Олейников и Юрий Стоянов, Роман Карцев и Михаил Жванецкий, Семен Альтов, Вячеслав Полунин, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль и многие другие. В марте 2002 года театру было присвоено имя Райкина. Заслуженный артист России Юрий Гальцев является худруком театра с декабря 2008 года.