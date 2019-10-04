Под Великим Новгородом для туристов открыли восстановленный Путевой дворец Александра I

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Путевой дворец российского императора Александра I в деревне Коростынь под Великим Новгородом открылся для посещения туристов после реставрации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.

Восстановление памятника архитектуры XIX века проходило с 2017 года. Реконструкция шла в рамках проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России", который реализуется Минкультуры РФ совместно с Международным банком реконструкции и развития.

"В деревне Коростынь Шимского района открылся после реставрации Путевой дворец, в котором разместился музейно-культурный центр Государственного музея художественной культуры Новгородской земли", - говорится в сообщении.

Как ТАСС сообщал ранее, работы по восстановлению Путевого дворца завершились в июне 2019 года, после началось формирование экспозиции, которую туристы смогут увидеть во дворце. В нее вошли информация об истории деревни Коростынь, озере Ильмень и уникальном геологическом памятнике - Ильменском глинте (геологический памятник, расположенный на территории Шимского и Старорусского районов Новгородской области), а также работы новгородских художников.

"Деревня Коростынь, безусловно, одно из знаковых мест, представляющее особый интерес для туристов. И сегодня, помимо живописных красот озера Ильмень и богатого исторического наследия, мы можем предложить нашим гостям действительно уникальный продукт. Уверена, что Путевой дворец станет еще одной точкой притяжения и катализатором развития туристического потенциала этой территории", - сказала на церемонии открытия Путевого дворца зампред правительства Новгородской области Елена Кирилова.

Двухэтажный особняк с колоннами в Коростыни построен в 1824 году по проекту известного архитектора Василия Стасова. Путевой дворец сохранился в период Великой Отечественной войны. В 1953 году в здании выполнялся ремонт с приспособлением его под общежитие. Очередной комплекс реставрационных работ проводился в конце 80-х годов XX века, они не были завершены.