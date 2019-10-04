Фильм "Дылда" выйдет в британский прокат 11 октября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Картина режиссера Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутая от России на соискание премии "Оскар", выйдет в британский прокат 11 октября. Об этом в пятницу сообщил продюсер Александр Роднянский на своей странице в Instagram.

"Сегодня нас ждет показ в главном кинозале страны - огромном National Film Theatre, своеобразном аналоге ушедших, по факту, в прошлое московских Киноцентра и Дома кино. А уже 11 октября фильм выходит в британский прокат", - написал он.

Роднянский отметил, что в четверг вечером картину представили британской публике на Лондонском кинофестивале в одном из старейших лондонских кинотеатров - Curzon в Сохо. Он подчеркнул, что публика в Лондоне любознательная и любящая кино, а вопросы на обязательном обсуждении по окончанию фильма всегда интересные.

"Дылда" - вторая режиссерская работа Кантемира Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после фронта пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

В США прокат фильма стартует 29 января 2020 года в рамках нью-йоркского Кинофорума.