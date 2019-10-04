Мишель Пфайффер не исключила, что про Малефисенту снимут третий фильм

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Обладательница премии "Золотой глобус" и трехкратная номинантка на премию Американской киноакадемии "Оскар" американская актриса Мишель Пфайффер в пятницу представила в России фильм "Малефисента: Владычица тьмы". На пресс-конференции в Москве она не исключила, что будет снят третий фильм про приключения чародейки.

"Может быть будет еще один фильм про Малефисенту, я очень этому рада", - сказала Пфайффер.

В картине "Малефисента: Владычица тьмы" актриса сыграла одну из главных ролей - королеву-злодейку. В российский прокат картина выйдет 17 октября, в США - 18 октября. В фильме Йоакима Роннинга также снимались Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл, Чиветель Эджиофор. Новая лента - продолжение приключений сказочной чародейки Малефисенты (Джоли).

"Я всегда мечтала сыграть роль сказочного персонажа, - сказала Пфайффер. - Это огромное удовольствие - сыграть королеву-злодейку, было хорошо работать с Анджелиной Джоли, она была также продюсером, она поддерживала меня. Мы отлично провели время"

Актриса добавила, что первый фильм про Малефисенту произвел на нее "огромное впечатление". При этом она опровергла информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что между ней и Джоли были напряженные отношения на съемках. "Первый раз такое слышу, - отметила она. - Ничего подобного, никакого напряжения между нами не было, мы вкалывали, мне очень понравилось с ней работать".

Пфайффер призналась, что в детстве не была знакома со сказками. "Мне не читали сказки на ночь родители, это немного грустно, но я познакомилась со сказками уже через своих детей", - сказала актриса. Рассуждая про своего персонажа, она отметила, что все люди способны на зло и добро.

"Черно-белого мира не существует, нет только добрых или только злых людей, важно показать детям, что есть оттенки", - подчеркнула она.

Карьера Пфайффер

Актриса рассказала, что не получила профессионального образования и сейчас продолжает учиться. "Я занималась на актерских курсах уже когда снималась, училась по ходу, совершала ошибки, у меня всегда было ощущение, что играю в догонялки. Если ты перестаешь учиться, идти на риск, тогда ты становишься менее интересным как актер", - отметила она.

Мишель Пфайффер известна по фильмам "Лицо со шрамом", "Леди-ястреб", "Иствикские ведьмы", "Замужем за мафией". Также она играла в кинокартинах "Опасные связи", "Знаменитые братья Бейкеры", "Русский дом", "Фрэнки и Джонни". Номинации на "Оскар" и "Золотой глобус" Пфайффер получила за роль в фильме "Поле любви". В 1993 году вновь была номинирована на "Золотой глобус" за роль в костюмированной мелодраме "Эпоха невинности".

Также Пфайффер снималась и в голливудских блокбастерах - фильмах "Бэтмен возвращается", "Волк", "Опасные мысли", "Что скрывает ложь". Среди последних кинокартин с участием актрисы - "Белый олеандр" и мюзикл "Лак для волос".