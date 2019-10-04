{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Грех" Андрея Кончаловского покажут на Римском кинофестивале

Показ состоится 27 октября

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Премьера нового фильма Андрея Кончаловского о Микеланджело "Грех" состоится на Римском кинофестивале. Как объявила в пятницу дирекция столичного смотра, показ состоится 27 октября.

На эту тему
Андрей Кончаловский: я рад, что мы живем в стране, где политкорректность не зашкаливает

"Грех" - новая работа Кончаловского о жизни и творчестве гения Возрождения. Картина по большей части снималась в Италии, в том числе в мраморных карьерах, где Микеланджело брал материал для своих скульптурных шедевров.

Отрывки картины уже показывались президенту РФ Владимиру Путину во время визита премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Москву октябре прошлого года. Копию ленты глава российского государства преподнес также Папе Римскому Франциску во время своего визита в июле.

Римский кинофестиваль пройдет с 17 по 27 октября.

Новость обновлена (13:31 мск) - приводятся подробности

Теги
ИталияКончаловский, Андрей Сергеевич
Мишель Пфайффер не исключила, что про Малефисенту снимут третий фильм
Актриса также рассказала, что ей понравилось работать с Анджелиной Джоли - исполнительницей главной роли в картине
Читать полностью