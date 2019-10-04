Директор "Ленкома" Варшавер получит полномочия художественного руководителя театра

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Театр "Ленком" в Москве не будет привлекать на работу нового художественного руководителя после смерти Марка Захарова. Полномочия по развитию творческой части после внесения изменений в устав театра получит его действующий директор Марк Варшавер.

"Я остался в той же должности, но к моим обязанностям будут добавлены полномочия по поиску режиссеров, пьес и другие творческие задачи", - сообщил в пятницу ТАСС Варшавер.

Он рассказал, что накануне встречался с вице-мэром Москвы Натальей Сергуниной, которая предложила остаться ему в том же статусе, отметив, что нужно внести изменения в устав театра с расширением полномочий директора. По его словам, артисты "Ленкома" никакого обращения в столичный департамент культуры специально не направляли. "Артисты пришли ко мне и попросили: "Марк Борисович, <...> мы хотим, чтобы дело Марка Анатольевича Захарова продолжили вы". Очень хочет, чтобы я остался в качестве преемника Захарова, и его дочь Александра Захарова. Она сказала мне, что этого хотел Марк Анатольевич", - пояснил Варшавер.

По его словам, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заверил, что изменения в устав театра будут внесены. "Когда будет подписана бумага, меня не волнует. Я как работал, так и продолжаю работать, только сейчас к моей деятельности добавился поиск режиссеров, пьес, и надо загрузить актеров нашего замечательного театра по полной программе, чтобы не снижать той планки, которую задал в "Ленкоме" Марк Захаров", - отметил директор театра.

Варшавер в 1969 году окончил театральное училище в Нижнем Новгороде по специальности "Актер" и музыкальное училище по классу фортепиано, после чего работал в ряде российских театров. В 1986 году окончил РАТИ (ГИТИС), факультет экономики и организации театрального дела по специальности "Экономист-театровед". С 1979 года начал работать главным администратором в "Ленкоме". В том же году был назначен на должность директора-распорядителя. Является главой Директорской ложи московских театров с 2018 года. Лауреат Первой театральной премии России "Хрустальная Турандот" (2016) за долголетнее служение театру, безупречную организацию театрального процесса.

Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября в Москве в возрасте 85 лет. За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".