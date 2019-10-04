Мишель Пфайффер хотела бы вернуться в Россию, чтобы увидеть все изменения в стране

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Американская актриса Мишель Пфайффер хотела бы вернуться в Россию в качестве туриста, чтобы узнать страну и увидеть, как она изменилась за годы.
Пфайффер приехала в Россию на премьеру фильма "Малефисента: Владычица тьмы", в котором сыграла одну из главных ролей - королеву Ингрид. В конце 1980-х годов актриса приезжала в СССР - снималась в американской картине "Русский дом" Фреда Скеписи.
"Тогда я провела в СССР шесть недель, начала даже вливаться в культурную жизнь, - рассказала Пфайффер в пятницу на пресс-брифинге в Москве. - Мне очень понравилось знакомиться с русскими людьми, они очень гостеприимны, сразу зовут тебя к себе домой, хотят для тебя что-то приготовить".
"Конечно, я хотела бы еще раз здесь побывать, но не по работе, а в качестве туриста, чтобы понять, что такое Россия и посмотреть, как она поменялась за эти годы", - добавила актриса.
Сейчас Пфайффер уже пытается осваивать русский язык, к примеру, у журналистов она спросила, правильно ли говорит слово "до свидания", которое уже произносит практически без акцента.
В погоне за "Оскаром"
Мишель Пфайффер - обладательница премии "Золотой глобус" и трехкратная номинантка на премию Американской киноакадемии "Оскар".
"Это очень важная премия для нашей индустрии, высшая награда, - сказала Пфайффер, отвечая на вопрос, насколько для нее важно получить "Оскар". - Но я честно не знаю, как к ней относиться. Есть очень много прекрасных актеров, прекрасных актерских работ, которые в итоге не получают "Оскар" просто потому, что можно отдать награду только кому-то одному".
О новой роли
В российский прокат "Малефисента: Владычица тьмы" выйдет 17 октября, в США - 18 октября. В фильме Йоакима Роннинга снимались также Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл, Чиветель Эджиофор. Новая лента - продолжение приключений сказочной чародейки Малефисенты (Джоли).
На пресс-конференции Пфайффер отметила, что в фильме есть три сильных женских персонажа - Малефисента, королева Ингрид и крестная дочь Малефисенты, принцесса Аврора. "У нас есть очень сильные женщины в фильме, они борются за то, во что верят, мы проявляем свою силу по-разному, Аврора оказывается самой сильной и самой мудрой", - сказала актриса.
"Ингрид знает, чего ожидать от Малефисенты, в отличие от нее, у моей героини нет волшебных чар, так что ей приходится действовать с умом, брать хитростью", - пояснила актриса. Она считает, что у ее персонажа, как и у любого кинозлодея, есть миссия. "У Ингрид есть цель, она пытается спасти свой народ, оберегает его любой ценой, - добавила Мишель. - Она очень властная, это опасная смесь. Для нее цель оправдывает средства".
У Пфайффер спросили, есть ли роли, от которых она точно бы отказалась. "Возможно, откажусь, если будет что-то аморальное, - призналась она. - Но всегда важен контекст, в котором открывается персонаж. Важно учитывать, какое послание вы отправляете во вселенную".
Про актрису
Мишель Пфайффер известна по фильмам "Лицо со шрамом", "Леди-ястреб", "Иствикские ведьмы", "Замужем за мафией". Также она играла в кинокартинах "Опасные связи", "Знаменитые братья Бейкеры", "Русский дом", "Фрэнки и Джонни". Номинации на "Оскар" и "Золотой глобус" Пфайффер получила за роль в фильме "Поле любви". В 1993 году вновь была номинирована на "Золотой глобус" за роль в костюмированной мелодраме "Эпоха невинности".
Также Пфайффер снималась и в голливудских блокбастерах - фильмах "Бэтмен возвращается", "Волк", "Опасные мысли", "Что скрывает ложь". Среди последних кинокартин с участием актрисы - "Белый олеандр" и мюзикл "Лак для волос".