Мишель Пфайффер хотела бы вернуться в Россию, чтобы увидеть все изменения в стране

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Американская актриса Мишель Пфайффер хотела бы вернуться в Россию в качестве туриста, чтобы узнать страну и увидеть, как она изменилась за годы.

Пфайффер приехала в Россию на премьеру фильма "Малефисента: Владычица тьмы", в котором сыграла одну из главных ролей - королеву Ингрид. В конце 1980-х годов актриса приезжала в СССР - снималась в американской картине "Русский дом" Фреда Скеписи.

"Тогда я провела в СССР шесть недель, начала даже вливаться в культурную жизнь, - рассказала Пфайффер в пятницу на пресс-брифинге в Москве. - Мне очень понравилось знакомиться с русскими людьми, они очень гостеприимны, сразу зовут тебя к себе домой, хотят для тебя что-то приготовить".

"Конечно, я хотела бы еще раз здесь побывать, но не по работе, а в качестве туриста, чтобы понять, что такое Россия и посмотреть, как она поменялась за эти годы", - добавила актриса.

Сейчас Пфайффер уже пытается осваивать русский язык, к примеру, у журналистов она спросила, правильно ли говорит слово "до свидания", которое уже произносит практически без акцента.

В погоне за "Оскаром"

Мишель Пфайффер - обладательница премии "Золотой глобус" и трехкратная номинантка на премию Американской киноакадемии "Оскар".

"Это очень важная премия для нашей индустрии, высшая награда, - сказала Пфайффер, отвечая на вопрос, насколько для нее важно получить "Оскар". - Но я честно не знаю, как к ней относиться. Есть очень много прекрасных актеров, прекрасных актерских работ, которые в итоге не получают "Оскар" просто потому, что можно отдать награду только кому-то одному".

О новой роли

В российский прокат "Малефисента: Владычица тьмы" выйдет 17 октября, в США - 18 октября. В фильме Йоакима Роннинга снимались также Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл, Чиветель Эджиофор. Новая лента - продолжение приключений сказочной чародейки Малефисенты (Джоли).