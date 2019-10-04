Начало ремонта старейшего кинотеатра Севастополя перенесли на 2020 год

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Проектно-сметная документация для ремонта севастопольского кинотеатра "Родина" разработана, к работам планируется приступить в 2020 году, сообщил в пятницу ТАСС начальник главного управления культуры города Николай Краснолицкий.

"Проектно-сметная документация готова. Мы рассчитываем, что в 2020 году начнем работы. Там строительные работы объемные, но кинотеатр сам по себе небольшой", - сказал Краснолицкий.

Он добавил, что власти намерены провести ремонт на средства федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя.

При этом он не уточнил причины, по которой задержалось начало работ, ранее в правительстве сообщали, что работы планируется начать в 2019-м, а открыть кинотеатр для зрителей в 2021 году.

Также сообщалось, что первоначальная стоимость работ составляет 450 млн рублей, подрядчика определят на конкурсной основе. При реконструкции планируется сохранить исторический облик здания, оснастив его современным оборудованием, проект предусматривает инфраструктуру для инвалидов и маломобильных граждан.

"Родина" - первый в городе кинотеатр, он был построен в начале ХХ века, до революции.