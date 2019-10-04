XVI Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" откроется в Калининграде 13 октября

КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Ведущие театральные коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Белоруссии представят свои лучшие спектакли на Шестнадцатом фестивале искусств "Балтийские сезоны", который пройдет в Калининграде с 13 октября по 3 декабря, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В фестивальной афише "Балтийских сезонов" этого года - Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской, Московский художественный академический театр им. М. Горького, Московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина, Московский драматический театр им. А. С. Пушкина, Государственный академический Центральный театр кукол имени С. В. Образцова, а также гости из Белоруссии - Национальный академический драматический театр имени М. Горького", - рассказали в пресс-службе.

В Калининграде театральные коллективы представят свои лучшие постановки. Так, театр им. В. Ф. Комиссаржевской, который отмечает свое 75-летие, покажет историю любви по роману Бориса Пастернака "Доктор Живаго", а МХАТ имени Горького - "Сцены из супружеской жизни" по мотивам пьесы Ингмара Бергмана в постановке народного артиста России Андрея Кончаловского. Столичный театр им. Пушкина предоставляет калининградцам и гостям города возможность увидеть и оценить "Барабаны в ночи" - спектакль по пьесе Бертольда Брехта, режиссером которого является Юрий Бутусов - лауреат премий "Золотая маска", "Золотой софит", премии Станиславского и многих других. А гости из столицы Белоруссии привозят в самый западный российский регион легкую и жизнеутверждающую комедию "Знойные мамочки" по пьесе Дэвида У. Кристнера.

Благодаря знаменитому театру кукол имени С. В. Образцова не останутся обделенными высоким искусством и юные зрители. Им адресован спектакль "Снеговик" по мотивам сказки Х.-К. Андерсена. Взрослым же поклонникам этого коллектива покажут "Турандот" по сказке Карло Гоцци.

Фестиваль "Балтийские сезоны" - крупномасштабный культурный проект - проводится с 2003 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского государственного театрального агентства (РГТА) и правительства Калининградской области. В этом году событие организовано при содействии АНО "Фестивальная дирекция" и реализуется в рамках национального проекта "Культура". В правительстве области считают, что по своему творческому содержанию программа "Балтийских сезонов" выводит фестиваль на уровень мировых стандартов, а благодаря этому культурному событию Калининградская область стала одним из театральных центров современной России.