Мемориальную доску в память о литовском режиссере Эймунтасе Някрошюсе открыли в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября /ТАСС/. Мемориальную доску в память о крупнейшем литовском режиссере Эймунтасе Някрошюсе (1952-2018) торжественно открыли в пятницу в актерском фойе Театра "Балтийский дом". Она заняла место по соседству с мемориальной доской памяти народного артиста СССР Георгия Товстоногова, который руководил этим театром (тогда - имени Ленинского комсомола) в 1949-1956 годах.

На мраморной плите - имя мастера, где он упомянут как основатель театра "Мено Фортас" в Вильнюсе и лауреат учрежденной в Петербурге международной премии "Балтийская звезда".

"Для нас большая честь быть с людьми, которые чтут память нашего маэстро. Мы гордимся тем, что у нас есть друзья в Петербурге, на которых всегда можно положиться. И для нас особенно важно, что мы оставляем свое имя не только на этой мемориальной доске, но и в программе фестиваля "Балтийский дом", постоянным участником которого был Эймунтас Някрошюс", - сказал на церемонии директор театра "Мено Фортас" Аудрюс Янкаускас. Сын режиссера театральный художник Марюс Някрошюс, поблагодарив петербуржцев за память об отце, отметил, что со времени его смерти петербургская мемориальная доска - первый знак, увековечивший его память.

"Открывая эту доску, мы отдаем дань памяти мастеру, который был большим другом и постоянным участником фестиваля "Балтийский дом". Мы рады, что большая часть фестиваля посвящена творчеству Някрошюса и его учеников, и это значит, что Някрошюс - продолжается", - подчеркнул в своем выступлении руководитель фестиваля Сергей Шуб. Как вспомнили на церемонии, с литовским режиссером была предварительная договоренность, чтобы он поставил в Петербурге спектакль "Кармен". Однако этот проект не состоялся, потому что Някрошюс был очень занят работой в своем театре и понимал, что у него не хватит времени осуществить петербургский проект, о чем он прислал в театр "Балтийский дом" написанное от руки письмо. Ныне оно тоже стало реликвией в театре, где очень ценили и ценят его творчество.

В этот день театр "Мено Фортас" показал на сцене "Балтийского дома" спектакль Някрошюса "Мастер голода". А 15 октября на фестивале пройдет международная конференция "Някрошюс. Продолжение…" при участии театроведов Литвы, России и Польши.