Пускепалис предложил снимать в Волковском театре в Ярославле передачу о спектаклях

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова Сергей Пускепалис предложил снимать в стенах театра телепередачу, объединяющую просмотр спектакля и его обсуждение.

"Помните, была передача "Закрытый показ" - создателей спектакля приглашаем и примерно раз в месяц снимаем такую передачу. Со зрителями, которые более или менее подготовлены, обсуждаем спектакль. Его посмотрит с нами вся страна, а потом обсудит. В чем выгода для Ярославля - не московский зритель будет это обсуждать и не питерский, и мы привлечем дополнительное внимание к театру", - сказал Пускепалис на встрече с членами Общественной палаты Ярославской области в пятницу.

По его словам, пока неизвестно, как будет театр взаимодействовать с телеканалом "Культура" в ходе реализации проекта. Пускепалис добавил, что замминистра культуры РФ Павел Степанов поддержал идею показа видеозаписей спектаклей и их обсуждения. Степанову также понравилась идея объединить показы с работой образовательного центра, который планируется открыть на базе театра.

Молодежный культурно-образовательный центр станет частью проекта "Культурный норматив школьника".

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, выполнено в стиле неоклассицизма.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении Волковского театра к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.