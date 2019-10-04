Театр "Сатирикон" открыл фестиваль спектаклей лонг-листа "Золотой маски" в Перми

ПЕРМЬ, 4 октября. /ТАСС/. Спектакль "Дон Жуан" российского государственного театра "Сатирикон" открыл в Перми Всероссийский фестиваль - конкурс профессиональных театров "Post факт", где зрители увидят постановки, попавшие в лонг-лист национальной театральной премии "Золотая маска". Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра и один из инициаторов фестиваля Борис Мильграм.

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"Мы взяли спектакли из лонг-листа предыдущей "Золотой маски", отобранные экспертами. Мы пригласили спектакли на малую и большую сцену. Это фестиваль-конкурс, у него есть жюри, [драматург и режиссер] Мариус Ивашкявичюс его возглавляет. Открывает фестиваль "Дон Жуан" театра "Сатирикон", - сказал Мильграм.

Как рассказал журналистам Народный артист России, художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, спектакль "Дон Жуан" по пьесе Мольера поставил молодой режиссер Егор Перегудов в 2018 году. Главную роль играет актер Тимофей Трибунцев, а сам Райкин исполнил Сганареля. "Это произведение, которое меня потрясает. Я очень люблю играть этот спектакль. Как можно было 350 лет назад написать такие точные, умные, рискованные в те времена вещи и попасть во все времена сразу, какими-то вещами пронзить всю толщу времен навсегда", - поделился Райкин.

Все действие спектакля происходит во вращающейся башне, установленной в центре сцены. Желающих посмотреть первый спектакль фестивальной программы собралось так много, что зрители размещались прямо на ступенях Театра-Театра.

Всего в программу фестиваля "Post факт" вошли девять спектаклей: помимо "Дон Жуана", в афише "Старший сын" театра-студии "Грань" из Новокуйбышевска, "Зимняя сказка" санкт-петербургского ТЮЗа имени Брянцева, "Пилорама плюс" театра драмы имени Волкова из Ярославля, "Вишневый сад" Новокузнецкого драматического театра, "Хроники Макбета. Короли подъезда" из Ростова-на-Дону, "Чичиков балаганъ" театра "Парафраз" из Удмуртии и "Черный Монах" театра "Доминанта" из Губахи Пермского края. "Это те спектакли, которым не хватило всего одного голоса, чтоб войти в "Золотую маску", нам показалось очень важным их показать", - отметил театральный критик, член экспертного совета Национальной театральной премии "Золотая Маска" Олег Лоевский.

Он также добавил, что фестиваль полностью посвящен зрителям, именно поэтому все члены жюри будут проводить для них мастер-классы и творить вместе с ними, создавая новые произведения искусства, которые можно будет увидеть на закрытии фестиваля 8 октября.

"Золотая маска"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.