Актер Александр Михайлов отметит 75-летие вместе с семьей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Народному артисту РСФСР Александру Михайлову, известному по главным ролям в фильмах "Любовь и голуби", "Одиноким предоставляется общежитие", "Мужики!", в субботу исполняется 75 лет. Отмечать юбилей он будет только с самыми близкими.

"Отмечу с семьей, в самом тесном кругу, не хочу никакой суеты, может быть, даже мобильный телефон отключу", - сказал Михайлов ТАСС, добавив, что со зрителями отметит день рождения уже 6 октября - в Казани состоится его творческий вечер "Экология души".

"С этой программой объездил уже практически всю Россию", - сказал артист. Михайлов на своих творческих вечерах рассказывает публике о работах в театре и кино, встречах с людьми, которые были важны для него. Также актер читает стихи и поет.

Рассуждая о своих планах, Александр Михайлов отметил, что хотел бы больше играть в театре. "Конечно, если найдется интересный материал, - уточнил артист. - Сейчас у меня два антрепризных спектакля - "Старая дева" с Инной Чуриковой и постановка "Невеста напрокат" про отношения отцов и детей. Хочется попробовать что-нибудь новое". Также Михайлов добавил, что преподает во ВГИКе и пишет книги, конкретных планов, касающихся кино, у него пока нет.

Александр Михайлов родился 5 октября 1944 года. В 1969 году был принят в труппу Приморского краевого драматического театра имени М. Горького, также играл в Саратовском академическом театре драмы. В 1980 году стал артистом Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой. С 1985 по 2004 годы Михайлов работал в Малом театре.

В кино Александр Михайлов дебютировал в картине режиссера Федора Филиппова "Это сильнее меня". Всего на счету у актера более 70 ролей. Среди них: шахматист Алехин в фильме "Белый снег России", Павел Зубов в "Мужики!", комендант Виктор Петрович Фролов в "Одиноким предоставляется общежитие", Василий Кузякин в "Любовь и голуби", Павел Шорохов в "Змеелове", Петя в "Мы веселы, счастливы, талантливы!", Флягин в "Очарованный странник", Юрлов в "Благославите женщину".

Помимо актерских работ, занимался режиссурой - в 1992 году снял фильм "Только не уходи". В 1997 году Александр Михайлов дебютировал как певец. С концертной программой из русских и казачьих песен он выступал в филиале Малого театра и гастролировал по стране.