Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летием

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР, актера и режиссера Александра Михайлова с 75-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Талантливый актер, вы создали яркие образы в кинематографе, которые стали близкими для многих людей. Ваших благородных и мужественных героев искренне полюбили представители разных поколений. Секрет такой большой популярности - ваша особая достоверность и искренность, способность быть убедительным в каждой роли. И сегодня вы продолжаете радовать зрителей своей вдохновенной игрой", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что поклонники актерского мастерства Михайлова считают удачей побывать на одном из его выступлений, "а студенты ВГИКа - учиться у такого мастера", - добавил он.

Александр Михайлов родился 5 октября 1944 года. В 1969 году был принят в труппу Приморского краевого драматического театра имени М. Горького, также играл в Саратовском академическом театр драмы. В 1980 году стал артистом Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. С 1985 по 2004 годы Михайлов работал в Малом театре.

В кино Александр Михайлов дебютировал в картине режиссера Федора Филиппова "Это сильнее меня". Всего на счету у актера более 70 ролей. Среди них: шахматист Алехин в фильме "Белый снег России", Павел Зубов в "Мужики!", комендант Виктор Петрович Фролов в "Одиноким предоставляется общежитие", Василий Кузякин в "Любовь и голуби", Павел Шорохов в "Змеелове", Петя в "Мы веселы, счастливы, талантливы!", Флягин в "Очарованном страннике", Юрлов в "Благославите женщину".

Помимо актерских работ, занимался режиссурой - в 1992 году снял фильм "Только не уходи". В 1997 году Александр Михайлов дебютировал как певец. С концертной программой из русских и казачьих песен он выступал в филиале Малого театра и гастролировал по стране.