Государственный Эрмитаж открыл в Главном штабе Неделю осведомленности о дислексии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в субботу в здании Главного штаба в Санкт-Петербурге Неделю осведомленности о дислексии, на которой встретятся люди, испытывающие трудности с чтением и письмом, и эксперты, которые помогают решить эту проблему. Интерактивное пространство в эрмитажном здании оборудовано в виде учебного класса.

"У нас открывается Неделя знакомства с дислексией. Для Эрмитажа это продолжение серьезной инициативы выхода музея за пределы чисто музейной тематики. Сегодня замечательное мероприятие, вы видите прекрасный класс, который здесь оборудовали. Я думаю, мы все вспомним школу и задумаемся, как сделать, чтобы учение было удовольствием", - сказал на открытии мероприятия генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Дислексия представляет собой специфические трудности с чтением и письмом. Это особенность восприятия информации, которая может сочетаться с нормальным и высоким интеллектом, хорошим образным мышлением и способностью к нестандартным решениям. Среди талантливых ученых, писателей, художников, актеров немало людей с дислексией. Интерактивное пространство в Эрмитаже дает возможность ознакомиться с тем, как видят люди с дислексией, узнать интересные факты, пройти тестирование и задать вопросы российским и зарубежным ученым, которые занимаются исследованием этой проблемы.

"Мы знаем, что для многих детей учение - это не удовольствие, в частности потому, что мы не очень хорошо разбираемся во всех тех особенностях в восприятии мира, которые у всех людей существуют. Дислексия - маленький пример большого непонимания того, что различное прекрасно", - отметил Пиотровский.

Поиск решения

В первый день работы интерактивного пространства подготовлена презентация онлайн-курса повышения квалификации "Нарушения чтения и письма у детей", работу над которым вели дефектологи, нейропсихологи и педагоги России. Разработка рассчитана в первую очередь на учителей, логопедов и психологов, а также на родителей, сталкивающихся с этой проблемой. У участников недели есть возможность задать вопросы специалистам, которые принимали участие в создании курса.

В рамках Недели осведомленности о дислексии пройдет дискуссия "Школьные годы чудесные, или Почему так тяжело учиться в школе", модератором которой выступит учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская.

Ассоциация детей и родителей с дислексией сформирована как инициативная группа деятелей культуры, науки и бизнеса, объединившихся для поиска системных решений проблем детей и подростков, испытывающих трудности в учебе из-за дислексии, дисграфии, дискалькулии и других особенностей. Инициативу ассоциации поддержало Министерство просвещения России.