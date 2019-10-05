Покрас Лампас начал восстанавливать испорченный коммунальщиками арт-объект в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Уличный художник-каллиграф Покрас Лампас вернулся в Екатеринбург, чтобы восстановить свой арт-объект "Супрематический крест" на Площади первой пятилетки, который был испорчен коммунальщиками. Об этом сообщили в официальной группе фестиваля уличного искусства Stenograffia, проводимого агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга, в социальной сети "ВКонтакте".

Граффити на площади Первой Пятилетки было закончено 8 июля. Работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга. Однако 19 июля коммунальные службы Екатеринбурга начали класть асфальт поверх рисунка Лампаса. Позже работы были приостановлены.

"Все звезды сошлись, и Покрас Лампас приехал. Спонтанно, но все получилось. Все звонили, интересовались, но мы и сами до самого конца ничего не знали, держали руку на пульсе. Теперь осталось закончить эту длинную и важную историю", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС координатор фестиваля Анна Клец, художник планирует закончить работу в субботу вечером. "Художник будет работать до сегодняшнего вечера. Ему нужно написать каллиграфию, он только приступил. Закончит примерно к 8 часам вечера [местного времени]", - сказала Клец, отметив, что восстанавливать работу помогают чуть больше десяти волонтеров.

В конце августа Лампас сообщил готовности отказаться от изображения креста в арт-объекте "Супрематический крест" в Екатеринбурге после недовольства части православных активистов. Площадь работы, созданной на фестивале Stenograffia на площади Первой Пятилетки, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. Коммунальщиками была повреждена примерно одна десятая часть граффити, ее залили гудроном. Было решено, что Лампас восстановит испорченную роспись на площади.

Восстановленный рисунок будет представлять собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия художника. В работе по-прежнему будет использоваться цитата из манифеста Малевича: "Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, - бросаем вам дорогу". Кроме того, неизменными останутся главные цвета работы: красный, черный и белый.