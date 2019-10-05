Миккельсен на Comic Con Russia пообещал выучить русский язык и рассказал о любимой кухне

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Датский актер Мадс Миккельсен, известный по роли в сериале "Ганнибал", приехал в Москву на фестиваль поп-культуры Comic Con Russia. Он выступил перед фанатами в субботу с венком на голове, пообещал выучить русский язык, назвав его одним из самых красивых в мире, и рассказал о своих предпочтениях в еде.

"Русский язык - один из самых красивых в мире. Я просто должен его выучить", - сказал актер, который приехал в Россию уже не в первый раз. Говоря о русских, он отметил, что "они склонны к меланхолии, но обладают невероятным жизнелюбием".

Своей любимой едой актер назвал одно из самых популярных блюд русской кухни. "Я люблю борщ. Еще я люблю азиатскую кухню, особенно суши. А еще есть одно датское блюдо из свинины, которое мы едим на Рождество - если бы кто-то отнял у меня это блюдо, я бы очень сильно расстроился", - сказал Миккельсен.

Поклонники спросили актера, с кем из исторических персонажей он бы хотел выпить чашку чаю. "Я не знаю, большой ли я поклонник этого человека, но меня всегда привлекала фигура Чингисхана", - ответил Миккельсен.

Миккельсен известен по роли доктора Ганнибала Лектера в сериале "Ганнибал", основанном на классической серии романов Томаса Харриса. Отвечая на вопросы об этом сериале на Comic Con Russia, актер надевал венок, чем каждый раз приводил фанатов в восторг.

Не только "Ганнибал"

Среди других заметных работ актера - фильмы "Казино "Рояль", "Королевский роман" и психологическая драма "Охота". В 2016 году Миккельсен сыграл злодея Кецилия в супергеройском фильме Marvel "Доктор Стрэндж", где его партнерами по съемочной площадке стали Бенедикт Камбербэтч и Тильда Суинтон, а также снялся в роли имперского ученого Галена Эрсо в проекте "Изгой-Один. Звездные войны: Истории".

За последний год Миккельсен исполнил главную роль в фильме "Затерянные во льдах", а также в киноадаптации графической новеллы "Полярный" от Netflix. Также актер принял участие в работе над компьютерной игрой Хидео Кодзимы Death Stranding, подарив свой образ и голос главному антагонисту проекта.

Comic Con Russia проходит в Москве в шестой раз. Одновременно с фестивалем в "Крокус Экспо" проходит 14-я ежегодная выставка интерактивных развлечений "Игромир".