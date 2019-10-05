"Вторжение" Бондарчука выйдет в прокат в Германии и Латинской Америке

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выйдет в прокат в Германии и Латинской Америке, ведутся переговоры о прокате в Китае. Об этом было объявлено на презентации картины в рамках фестиваля Comic Con Russia в Москве в субботу.

"У нас будет прокат в Германии и Латинской Америке, это уже подтверждено. Сейчас мы ведем переговоры с Китаем", - сказала сейлер (специалист по продаже прав на прокат за рубеж - прим. ТАСС) Анна Струдневская, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"У нас сейчас пресейлы (предпродажа прав на прокат фильма - прим. ТАСС) на 60% выше, чем у "Притяжения", - добавил Бондарчук.

В российский прокат фильм "Вторжение" выйдет 1 января 2020 года. Бондарчук подчеркивает, что это не продолжение фильма "Притяжение", а отдельная кинокартина. Он называет новый фильм блокбастером человеческих судеб.

Продюсерами картины, помимо Бондарчука, выступили Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Антон Златопольский. Главные роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Юрий Борисов.

Более 4 млн зрителей посмотрели предыдущий фильм "Притяжение" в кинотеатрах, общие кассовые сборы превысили 1 млрд рублей по России и СНГ. "Притяжение" стало одним из лидеров по просмотрам в российских онлайн-кинотеатрах в 2017 году. Первый в современной истории российский фильм о вторжении инопланетян высоко оценили и зарубежные зрители: "Притяжение" получило международный прокат в более чем 80 странах мира.