Выставка художников Италии и России открылась после совместного пленэра в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Художники из Италии и Севастополя в субботу представили около 40 работ на выставке, которую организовали по итогам совместного пленэра в Крыму.

"Здесь в общей сложности около 40 работ севастопольских и итальянских художников по итогам совместного пленэра. В проекте участвовали четверо итальянцев и шесть художников из Севастополя", - рассказал ТАСС руководитель центра культурных инноваций, председатель правления Севастопольской региональной общественной организации "Творческий Союз художников Севастополя" Сергей Берлов.

Он отметил, что этюды выполнены в разных стилях и написаны в разных локациях в Севастополе, Судаке и Феодосии. Главная идея пленэра была в том, чтобы посетить места в Крыму, связанные с историей Италии - в Средние века выходцы с севера Апеннин основали на полуострове колонии и активно занимались торговлей.

"Разница между работами итальянцев и наших художников, конечно, есть. Акварели, например, у них более классические, но есть у итальянцев работы и в очень оригинальной технике. У нас масляная техника, работы носят более импрессионистический характер", - добавил Берлов.

На своих этюдах художники запечатлели руины средневековых крепостей, древнего города Херсонеса Таврического, море, бухты и горы Крыма.

"Мне очень понравился Крым, здесь комфортный климат и приятная погода. Виды Крыма похожи на Италию, но здесь больше места - пейзажи более обширны. На меня самое сильное впечатление произвел Херсонес Таврический, он напоминает мне дом, где тоже остались элементы античных городов. Также очень понравилась Балаклава, ее бухта - там грандиозные пейзажи", - поделился впечатлениями художник из Турина Альберто Бассани.