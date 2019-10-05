Семичасовой концертный марафон стал центральным событием фестиваля Кавказа в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Концертный марафон с участием более полутора сотен артистов, ставший центральным событием фестиваля "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" на территории Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Петербурге, продолжался около семи часов. Кульминационным завершением программы стал совместный танцевальный номер "Процветай, Кавказ!", символизирующий дружбу и многообразие северокавказских народов России. Фестиваль собрал около 7 тыс. гостей, сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"Финальный номер символизирует дружбу народов. Начинается все с выбора музыкальной композиции: мы взяли песню исполнителя, который в прошлом году был членом жюри фестиваля. Песня называется "Процветай, Кавказ!", в ней поется обо всех северокавказских республиках. Номер объединяет в себе участие всех без исключения финалистов и победителей фестиваля этого года", - рассказал ТАСС о концепции завершающей части программы режиссер-постановщик концерта Антон Абучкаев.

Победителей фестивального конкурса жюри отобрало по результатам регионального этапа. Участником творческого состязания мог стать любой желающий, если он родился или живет на Северном Кавказе и достиг 18 лет. Конкурсанты присылали свои работы в формате видеороликов в рамках нескольких номинаций: хореография, вокальное искусство, музыкальное исполнительское искусство, художественное слово и фотография. В финальном номере артисты танцевали с красочными лентами в цветах флагов северокавказских регионов, а его завершением стал залп конфетти в цветах российского триколора.

На гала-концерте публика также увидела творческие коллективы и лучших артистов Северного Кавказа, в том числе Елену Газаеву, государственный ансамбль народного танца "Ингушетия", мужскую вокальную группу и оркестр народных инструментов при филармонии им. А. Хамхоева, Ансамбль народного танца "Нарт" при осетинском землячестве в Санкт-Петербурге, хореографический ансамбль "Имамат".

"Кавказский колорит - это всегда праздник, он всегда добавляет какого-то огня и в настроение, и в сердце, и в душу. Величие России, оно ощущается как нигде на этом празднике в силу того, что Петербург, в силу того, что наш многонациональный, огромный и яркий Кавказ - все здесь очень здорово соединилось", - поделилась с корреспондентом ТАСС впечатлениями одна из гостей фестиваля.

На празднике с утра до вечера работали несколько тематических зон с мастер-классами по лезгинке, изготовлению магнитов и значков с традиционными северокавказскими узорами, стилизованная фотоплощадка, где все желающие могли запечатлеть себя рядом с юношами и девушками в национальных костюмах. Большой популярностью пользовалась дегустационная зона, где посетителей угощали горячими осетинскими пирогами, хычинами и чаем из горных трав, за которыми выстраивались длинные очереди на фоне установившейся в Петербурге холодной погоды.

О фестивале

Фестиваль "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" проводится в этом году во второй раз. Его цель - познакомить жителей разных городов России с самобытной культурой и традициями народов этого макрорегиона. Соорганизаторами события выступили Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. В прошлом году фестиваль проходил в Москве.