Последний показ оперы "Парсифаль" на Приморской сцене Мариинского театра пройдет 6 октября

ВЛДАИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Последний для Приморской сцены Мариинского театра показ оперы Рихарда Вагнера "Парсифаль" пройдет 6 октября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, дирижировать оркестром будет Кристоф Штёккер из Германии.

"Опера "Парсифаль" в России исполняется только в Мариинском театре. На Приморской сцене этот спектакль был впервые показан в рамках четвертого международного дальневосточного фестиваля "Мариинский" (проходил с 24 июля по 9 августа 2019 года - прим. ТАСС). Увидеть эту постановку с лучшими российскими исполнителями и специально приглашенным дирижером - это уникальная возможность для туристов и жителей Приморья", - сказали в пресс-службе.

Опера в трех действиях "Парсифаль" продолжительностью 5 часов 40 минут начнется в 16:00 (09:00 мск). Ее сюжет завязан вокруг судьбы "непорочного простеца" Парсифаля, которому суждено победить волшебника Клингзора, вернуть в королевство копье, пронзившее распятого Христа и искупить грехи других героев повествования. Руководит оркестром специально приглашенный из Германии дирижер оркестра в театре Deutsche Oper am Rhein (Дюссельдорф/Дуйсбург) Кристоф Штёккер.