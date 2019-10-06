Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Американский режиссер Мартин Скорсезе подверг критике супергеройские фильмы, в том числе - производства киностудии Marvel Studios, заявив, что не считает их настоящим кино. Своими соображениями режиссер поделился в беседе с британским журналом Empire.

"Я их не смотрю, - сказал он в ответ на вопрос о том, как он относится к фильмам о супергероях. - Знаете, я пытался. Но это не кино".

"Честно говоря, учитывая даже то, насколько качественно они сделаны и как хорошо выполняют актеры свои задачи в поставленных условиях, самое лестное, что я могу о них сказать - они похожи на парк развлечений, - указал режиссер. - Это не имеет ничего общего с кино, в котором люди делятся с другими людьми своими эмоциональными и психологическими переживаниями".

За высказываниями режиссера последовала реакция со стороны представителей киноиндустрии. "Мартин Скорсезе - один из пяти моих любимых кинодеятелей из числа ныне живущих. Я был в ярости, когда люди ополчились на "Последнее искушение Христа" (фильм Скорсезе, 1988 - прим. ТАСС), даже не посмотрев саму картину. И мне жаль наблюдать за тем, как теперь он сам в такой же манере судит о моих фильмах", - написал в Twitter режиссер Джеймс Ганн, создавший для Marvel серию фильмов "Стражи Галактики" (2014, 2017).

"Но даже с учетом этого я всегда буду любить Скорсезе и останусь благодарен ему за вклад в кино, - подчеркнул Ганн. - Жду не дождусь, когда посмотрю его [фильм] "Ирландец".

Премьерным показом нового фильма Скорсезе открылся кинофестиваль в Нью-Йорке (27 сентября - 13 октября), критики в позитивном ключе отреагировали на новую картину мастера. 1 ноября "Ирландец" выйдет в прокат в некоторых американских кинотеатрах, а общемировая премьера состоится 27 ноября, когда фильм станет доступен для подписчиков стримингового сервиса Netflix. Ограниченный кинопрокат позволит фильму претендовать на престижные премии в киноиндустрии, включая главную награду Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар".

76-летний Мартин Скорсезе неоднократно признавался одним из величайших и наиболее влиятельных кинорежиссеров современности. Его фильмы, в числе которых "Таксист" (1976), "Бешеный бык" (1980), "Славные парни" (1990), "Банды Нью-Йорка" (2002), "Авиатор" (2004), "Отступники" (2006), "Остров проклятых" (2009) снискали признание зрителей по всему миру и принесли ему множество наград, включая "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" и другие.