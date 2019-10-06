Умер британский музыкант Джинджер Бейкер

ТАСС, 6 октября. Британский музыкант Джинджер Бейкер, экс-барабанщик рок-группы Cream умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается в воскресенье на его официальной странице в Facebook.

"С большим прискорбием сообщаем, что Джинджер мирно ушел из жизни этим утром, - отмечается в сообщении. - Спасибо всем за ваши добрые слова за последние несколько недель".

Причины смерти не указываются. Ранее семья Бейкера сообщала, что музыкант серьезно болен.

Джинджер Бейкер (настоящее имя - Питер Эдвард Бейкер) родился в 1939 году в Лондоне. Наиболее известен как бывший барабанщик группы Cream, которая была основана им в 1966 году совместно с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом (1943-2014 годы). После распада Cream в 1968 году Бейкер также играл с Клэптоном в группе Blind Faith.