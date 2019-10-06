Театр Вахтангова представил премьеру сказки Пушкина в Арт-кафе

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представил в воскресенье премьеру спектакля "Сказка о попе и о работнике его Балде" Александра Пушкина, созданного специально для сцены своего Арт-кафе. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Сегодня состоялся первый премьерный показ "Сказки о попе и о работнике его Балде". Это был дневной показ, потому что спектакль адресован детям, которые прекрасно приняли постановку", - сказала собеседница агентства.

Она рассказала, что инициатором спектакля в Арт-кафе стал актер Олег Лопухов, за спиной которого есть и успешные режиссерские опыты. После долгих поисков был найден партнер - стажер Николай Романовский. "Получилась яркая комическая, почти клоунская пара - высокий, худой Романовский и небольшого роста, подвижный Лопухов", - прокомментировала пресс-атташе.

Рассказывая об истории создания спектакля, она сообщила, что "для "взгляда со стороны" и помощи в режиссерском оформлении придуманных находок пригласили Александра Коручекова. "Этот режиссер уже неоднократно работал в Театре Вахтангова, осуществив несколько постановок, которые идут с большим успехом", - отметила Кузьмина.

Сам Коручеков признался, что "охотно откликнулся на предложение Олега Лопухова". "Мне было интересно поработать в пространстве Арт-кафе. И, конечно, обратиться к сказкам Пушкина", - сказал режиссер. "В "Сказке о попе..." сильно балаганное, площадное начало. Это абсолютно игровая стихия", - подчеркнул он.

"Ничего антиклерикального здесь нет. На месте попа мог быть и купец, и министр. Важно, что этот поп - жадный и мнительный человек, который сам себя наказал. И черти здесь сказочные", - пояснил режиссер, добавив, что "было интересно работать с художником Максимом Обрезковым, который стал настоящим соавтором, многое предложил". "В спектакле участвует и мини-оркестр из трех инструментов - клавишные, ударные и контрабас", - сообщил он.

С одобрения худрука

Со своей стороны, автор идеи и участник спектакля Олег Лопухов рассказал ТАСС, что "Сказка о попе..." получила одобрение художественного руководителя Театра Вахтангова Римаса Туминаса. "Когда мы сдавали спектакль, то на показе, естественно, присутствовал Римас Владимирович [Туминас], который одобрил нашу работу, что нам было очень приятно", - сказал актер.

"Наша сказка - это абсолютный формат Арт-кафе. Дети сидят за столиками, все сделано для игры", - считает Лопухов. - "Впрочем, если взрослая аудитория проявит интерес к нашей сказочной постановке, то будем играть ее и вечером", - заверил артист.

Он отметил, что Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) - частый гость на Вахтанговской сцене. Почти 30 лет сохранялись в репертуаре, пережив несколько возобновлений, "Маленькие трагедии" в постановке Евгения Симонова. 18 лет украшала репертуар "Пиковая дама", поставленная Петром Фоменко.

"Поэзия Пушкина звучала в спектакле "Пристань". Визитной карточкой театра в последние годы стал великолепный "Евгений Онегин" Римаса Туминаса", - продолжил Лопухов.

"Так получилось, что наша постановка "Сказки о попе..." пришлась к знаменательной дате - 220-летию со дня рождения Пушкина, и это накладывает на нас определенную ответственность", - заявил артист.

О сказках Пушкина

"Сказка о попе и о работнике его Балде" написана А. С. Пушкиным в Болдинскую осень 1830 года, во время вынужденного "заточения" в родовом поместье во время карантина (эпидемия холеры). В ее основе - русская народная сказка, услышанная Пушкиным в Михайловском от своей няни Арины Родионовны. Текст сказки стилизован под раешник - она написана акцентным стихом с парными рифмами. Н. В. Гоголь, которому Пушкин читал "Сказку о попе...", назвал ее "прелесть невообразимая".

Позже Пушкиным были написаны и другие сказки - "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о царе Салтане", "Сказка о золотом петушке", "Сказка о медведихе".