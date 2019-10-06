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Карела Готта посмертно наградят высшим орденом Чехии

Президент Чехии Милош Земан заявил, что хотел бы принять участие в запланированных на 12 октября похоронах певца

ПРАГА, 6 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан принял решение наградить посмертно орденом Белого льва первой степени, высшей чешской государственной наградой, выдающегося певца Карела Готта. Об он заявил в воскресенье в интервью пражской радиостанции Frekvence 1.

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"Карела Готта в будущем году я награжу орденом Белого льва первой степени, - подчеркнул он. - Вы можете спросить, почему я так не сделаю в этом году? Ответ прост. Его семья переживает сильную боль утраты. Если вскоре после похорон она должна была бы принимать участие в церемонии [посмертного награждения маэстро], это не было бы хорошо".

Согласно сложившейся традиции, президент проводит церемонию награждения государственными наградами ежегодно 28 октября в главный государственный праздник республики - День образования Чехословакии (1918). На основе представлений госорганизаций и граждан он принимает решение, кто будет удостоен чести получить ордена и медали. Через три недели, как сказал Земан, награду получит его предшественник на посту президента Вацлав Клаус (2003-2013).

Земан также сообщил, что хотел бы принять участие в запланированных на 12 октября похоронах Готта.

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Земан, МилошЧехияГотт, Карел
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