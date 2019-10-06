Фильм "Джокер" собрал почти 664 млн рублей и возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Фильм "Джокер" (Joker) американского режиссера Тодда Филлипса стал лидером российского проката, собрав почти 664 млн рублей за минувший уик-энд. Это следует из предварительных данных портала kinobusiness.com за период с 3 по 6 октября.

Фильм вышел в российский прокат 3 октября. Картина с Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает историю Джокера, главного врага супергероя Бэтмена из знаменитого комикса. 7 сентября фильм "Джокер" был удостоен "Золотого льва" 76-го Венецианского кинофестиваля.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял мультфильм "Эверест" (Abominable) американо-китайского производства. Картина, созданная авторами мультфильмов "Корпорация монстров" и "Сезон охоты", рассказывает о приключениях девочки Лу и снежного человека Йети. Фильм вышел в российский прокат 3 октября и за четыре дня собрал 253 млн рублей.

На третью позицию в рейтинге опустился лидер прошлой недели "К звездам" (Ad Astra): сборы этого американского фильма за отчетный период составили 56 млн рублей. Фантастический фильм режиссера Джеймса Грэя вышел на экраны 26 сентября. Согласно сюжету картины, астронавт Рой Макбрайд отправляется к дальним границам Солнечной системы, чтобы найти своего пропавшего отца и разгадать тайну, угрожающую жизни на планете Земля. Главные роли в фильме сыграли Брэд Питт и Томми Ли Джонс.