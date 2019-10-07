В Москве пройдет выставка написанных в Крыму этюдов итальянских художников

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Выставка этюдов, написанных художниками из Италии во время пленэра в Крыму, откроется в Москве 8 октября, сообщил в понедельник ТАСС руководитель центра культурных инноваций, председатель правления Севастопольской региональной общественной организации "Творческий союз художников Севастополя" Сергей Берлов.

"В галерее "Дрезден" в Охотном дворе напротив Кремля будут выставляться работы итальянских художников. Выставка откроется 8 октября и продлится три дня, а потом художники улетят домой, в Италию", - сказал он.

В субботу, 5 октября совместная выставках российских и итальянских художников по итогам пленэра в Крыму прошла в Севастополе. На ней были представлены около 40 работ, выполненных в разных стилях и написанных в разных локациях в Севастополе, Судаке и Феодосии.

Главная идея пленэра была в том, чтобы посетить те места в Крыму, которые связаны с историей Италии. В Средние века выходцы с севера Апеннин основали на полуострове колонии и активно занимались торговлей. На своих этюдах художники запечатлели руины средневековых крепостей, древнего города Херсонеса Таврического, море, бухты и горы Крыма.