На Ямале открылся виртуальный концертный зал с трансляциями из Московской филармонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал с трансляциями из Московской филармонии открылся в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по нацпроекту "Культура". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в понедельник.

"Открытие виртуального концертного зала в Детской школе искусств имени Сергея Рахманинова - знаковое событие для Нового Уренгоя. Это мощный рывок в развитии культуры как важной сферы, формирующей будущее человека, его внутренние нравственные устои", - приводит пресс-служба слова и. о. заместителя главы администрации Нового Уренгоя Михаила Терещенко, который также выразил надежду, что благодаря трансляциям из Московской филармонии жители города почувствуют необходимость в понимании и созерцании высокого искусства.

По данным пресс-службы, для премьерного показа был выбран третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Произведение прозвучало в исполнении пианиста-виртуоза, народного артиста России Дениса Мацуева в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра имени Е. Ф. Светланова. "Зал даст возможность публике услышать концерты ведущих российских и мировых исполнителей не только онлайн, но и в записи. Его вместимость - 259 человек", - уточнили в пресс-службе.

Новый Уренгой расположен в центре Ямало-Ненецкого автономного округа на реках Тамчара-Яха, Ево-Яха и Седе-Яха. Является самым крупным городом в своем субъекте, а по численности населения и по промышленности превосходит его столицу, Салехард. В данный момент в Новом Уренгое проживает более 116 тыс. человек.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд руб.