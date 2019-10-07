Мединский открыл Всемирный конгресс международной ассоциации кино- и телешкол CILECT

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский в понедельник открыл Всемирный конгресс международной ассоциации кино- и телешкол CILECT, посвященный 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Церемония открытия состоялась в киноконцертном зале вуза.

"В третий раз в своей истории этот форум проходит в стенах ВГИК. В нынешнем году это особенно символично, поскольку вуз отмечает свой столетний юбилей, и, как мы знаем, ВГИК является старейшей киношколой в мире. Россия - это страна, где очень любят кино, на государственном уровне здесь уделяется большое внимание развитию кинематографии и, конечно, образованию в сфере кино. Прекрасно, что существует такая авторитетная площадка, где не только состоявшиеся мастера, но и студенты могут встречаться, обмениваться опытом и совместно воплощать идеи", - сказал он.

Министр культуры добавил, что "постичь секреты мастерства кинематографии мечтают миллионы людей". "Кино, как и кинематограф, как телевидение - это не столько развлечение, сколько искусство, наука, технология <...> Я рад, что ВГИК является частью и одним из основателей такого авторитетного международного сообщества. Надеюсь, что этот конгресс будет интересным и запомнится всем его участникам, всего к нам приехали [представители] 40 стран, более 100 киношкол и университетов, где изучают кинодело. Я надеюсь, что пребывание в Москве станет для всех ярким и запоминающимся не только в профессиональном плане, но и в человеческом", - сказал он.

Мероприятие продлится до 12 октября. В первый день работы гостей познакомят с работой института и основами методик обучения во ВГИК. В программе конгресса также региональные заседания, круглые столы по самому широкому спектру вопросов кинообразования в международных киношколах, мастер-классы. Планируется вручение наград победителям конкурса на лучший фильм среди студенческих работ, а также награждение лучшего, по мнению ассоциации CILECT, преподавателя года. Во ВГИК в эти дни пройдет научно-практическая конференция "Драматургия и Медиа. Трудности и перспективы взаимодействия", на которой ожидаются ведущие драматурги, ученые, продюсеры и режиссеры со всего мира.

Международная ассоциации кино- и телешкол CILECT (Centre International de Liaison des Ecoles de Cinema et de Television) была основана в Каннах в 1954 году. В первые годы ассоциация объединяла вузы киноискусства Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании США и СССР. На настоящий момент ассоциация CILECT представлена 180 киношколами из 65 стран.