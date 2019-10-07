Исландский художник Рагнар Кьяртанссон устроит шестичасовой перформанс в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Исландский художник Рагнар Кьяртанссон устроит перформанс "Печаль победит счастье", который продлится шесть часов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба фонда V-A-C, организующего мероприятие.

"Фонд V-A-С представляет шестичасовой перфоманс исландского художника Рагнара Кьяртанссона на сцене Московского академического театра им. Вл. Маяковского. Художник в образе старомодного шансонье предстает на сцене в сопровождении соавтора, пианиста Давида Тора Йонссона, и оркестра, отсылая к эстрадным концертам середины XX века. Повторяя фразу "Печаль победит счастье", он покачивается под восьмитактовую печальную мелодию, которая постепенно нарастает до кульминации - а потом начинается заново", - говорится в сообщении.

Перформанс станет своеобразным прологом к скорому открытию культурного пространства ГЭС-2. На следующий день, 29 октября, на пресс-конференции в ТАСС впервые станет известна программа открытия ГЭС-2 и будущих мероприятий в этом культурном пространстве.

Ранее директор фонда V-A-C Тереза Мавика рассказала ТАСС, что вход в пространство будет свободным. На площадке планируется проведение выставок, кинопоказов, концертов, спектаклей, также работа открытых мастерских, куда сможет записаться любой желающий. Мастерские разместятся в части ГЭС-2, получившей условное название "Своды". Там откроются не только художественные студии со всем необходимым оборудованием для работы по металлу и по дереву, видеомонтажа, фотопечати, но и студии звукозаписи, репетиционный зал, а также пекарня.

Еще одной отличительной чертой проекта реконструкции ГЭС-2, которой занимается бюро автора Центра Помпиду Ренцо Пьяно Renzo Piano Building Workshop, являются художественные резиденции и зал-трансформер для театральных постановок, концертов и перформансов, откуда можно будет выйти в березовую рощу рядом с Патриаршим мостом. На 2 га земли, освободившихся от технических построек вокруг здания, высадят более 600 деревьев, при этом уровень земли поднимают на высоту от четырех до восьми метров.

На крыше установят солнечные батареи, что вместе со всеми другими альтернативными источниками позволит вырабатывать примерно 10% необходимой зданию энергии. Для ГЭС-2 будет разработана специальная акустическая система - посетители смогут одновременно осматривать выставку и слушать концерт, проходящий поблизости. Отсутствие изолированных помещений - принципиальная черта нового здания.

О художнике

Рагнар Кьяртанссон (род. 1976) живет и работает в Рейкьявике. Его творчество включает перформансы, фильмы, живопись, рисунки, скульптуры и инсталляции. Рагнара Кьяртанссона особенно интересует смешение различных художественных медиумов: так, например, его фильмы по сути являются живописными работами, концерты перетекают в хореографию, а перформансы - в скульптурные формы. Сотрудниками и соавторами художника часто становятся его родственники и друзья.

Сольные выставки Рагнара Кьяртанссона проходили в Художественном музее Штутгарта (2019); Метрополитен-музее, Нью-Йорк (2019); Институте современного искусства, Бостон (2019, 2014, 2011-2012); Барбикан-центре, Лондон (2016-2017) и многих других. Рагнар Кьяртанссон участвовал в проекте The Encyclopedic Palace в рамках Венецианской биеннале в 2013 году, в "Манифесте 10", которая проходила в Санкт-Петербурге в 2014 году, и представлял Исландию на Венецианской биеннале в 2009 году. Является обладателем премии Ars Fennica 2019, премии фонда Дерека Уильямса в рамках выставки Artes Mundi в 2015 году и премии Малкольма Макларена на фестивале Performa в 2011 году.

О фонде

Фонд V-A-C основан в 2009 году по инициативе председателя правления ОАО "Новатэк" Леонида Михельсона и Терезы Мавики. Помимо выставочной, образовательной и издательской деятельности на площадках в Москве, Лондоне и в своем пространстве в Венеции, фонд в течение последних лет выступал партнером Венецианских биеннале современного искусства и архитектуры и европейской биеннале "Манифеста".