Ингушетия приняла эстафету театрального марафона от Ставрополья

МАГАС, 7 октября. /ТАСС/. Ставропольский край передал Ингушетии эстафету Всероссийского театрального марафона. Символ марафона - золоченую статуэтку в форме веера с изображенными на ней гербами регионов страны - вручила министру культуры Ингушетии Тамерлану Дзейтову народная артистка РФ, режиссер Ставропольского театра драмы им. Лермонтова Наталья Зубкова, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня наша республика приняла эстафету Всероссийского театрального марафона, это уникальная возможность для всех театральных зрителей республики познакомиться с творчеством других театров. И марафон станет важным стимулом для дальнейшего развития театрального искусства республики, для укрепления связей с творческими коллективами других регионов страны", - сказал на церемонии Дзейтов.

Гастроли Ставропольского театра драмы им. Лермонтова в рамках марафона пройдут в Республиканском доме культуры в Назрани.

"Если бы не этот замечательный театральный марафон, неизвестно, когда мы бы приехали на вашу замечательную землю, символ марафона мы передаем вам, - вы 73 регион, который он посещает. Мы привезли два спектакля, - два для взрослой публики и один для детей", - сказала на церемонии Зубкова.

В течение трех дней жители Ингушетии смогут увидеть спектакли актеров Ставропольского театра драмы им. Лермонтова: "Соколы и Вороны" - о любви, коварстве и борьбе, "В списках не значился" - о патриотизме и мужестве, а для детей будет проведен показ детского спектакля "Пойди туда - не знаю куда" с вокальными и танцевальными номерами.

Обмен опытом и сотрудничество

"Всероссийский театральный марафон дает возможность познакомиться с театральной деятельностью других театров, это ознакомление с национальным творчеством других регионов. В дальнейшем это позволит зародить сотрудничество между театрами, обмен творчеством, опытом. Мы должны ездить в гастроли, чтобы развивать театральное и музыкальное искусство, наши люди тянутся к искусству, к театру, просто нужно развивать эти направления, приглашать творческие коллективы и из других субъектов страны", - сказал Дзейтов.

По словам Зубковой, Ставропольский театр драмы им. Лермонтова приехал в регион с гастролями впервые, но не в последний раз. "Мы надеемся, что мы поближе познакомимся с ингушским зрителем, надеюсь, вы нас полюбите, нам бы очень хотелось продолжить это сотрудничество и в дальнейшем, надеемся, что вы тоже приедете к нам и такие поездки-гастроли между нами станут традицией", - сказала Зубкова.

74-м городом на пути марафона станет Грозный, ему эстафету передаст Русский государственный музыкально-драматический театр (РГМДТ) Ингушетии. "Мы со всей ответственностью повезем данный символ в Грозный и на сценах театров Чечни сыграем одни из лучших наших спектаклей", - сказала на церемонии художественный руководитель РГМДТ Зара Базоркина.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он начался в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику. Подведение итогов марафона состоится на Международном культурном форуме, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.