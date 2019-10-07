Выставка живописи, посвященная основоположнику балкарской литературы, открыта в КБР

НАЛЬЧИК, 7 октября. /ТАСС/. Выставка живописи, посвященная жизни и творчеству основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева, открылась в республике в день его рождения. Экспозиция расположилась в доме-музее другого классика балкарской поэзии, народного поэта Кабардино-Балкарии (КБР) Кайсына Кулиева. Об этом ТАСС рассказала в понедельник директор мемориального дома-музея Фатима Кулиева.

"Сегодня мы открываем литературно-художественную выставку, посвященную 160-летию основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева (родился 7 октября 1859 года), которого Кайсын Кулиев считал своим учителем. В этих стенах впервые выставляется живописный портрет Кязима кисти Ивана Балицкого, который мы видели только на открытках, выпущенных к юбилею Кязима <...>. Когда же я его обнаружила в запасниках Национального музея КБР (мемориальный дом-музей Кулиева является филиалом Национального - прим. ТАСС), мне захотелось, чтобы его увидели все люди, потому что он настолько показывает характер, колорит этого человека, что, если даже не читал стихов, но увидел этот образ, понимаешь, насколько мудр этот человек, добр, насколько открыт этому миру", - рассказала Кулиева.

В экспозицию также вошли акварель Владимира Волкова, которую он подарил Кулиеву после визита на малую родину Кязима Мечиева, графические иллюстрации Юсупа Шаваева к стихотворениям Мечиева, живопись и графика Светланы Кузнецовой, Якуба и Сияры Аккизовых.

"Мы выставили все, что было в фондах музея: фотографии открытия двух памятников Кязиму Мечиеву, его книги. Кайсыну удалось с ним сфотографироваться лишь один раз в Нальчике в 1940 году, и эту фотографию мы здесь тоже выставили. Здесь же есть книга с дарственной Кайсына, "Дарю вам книжечку Кязима Мечиева, о котором я вам много рассказывал", - написано в ней. Также мы показываем фотографии из экспедиции в дом Кязима, которая была организована Кайсыном Кулиевым, по чьей инициативе впервые был восстановлен дом Кязима, погибшего в изгнании", - отметила собеседница агентства.

Гости из "Кунаков"

В день открытия выставки музей посетили участники проходящего в эти дни в Нальчике кинофестиваля документального кино "Кунаки". "Здесь в рамках кинофестиваля "Кунаки" у нас состоялся круглый стол "Кино и литература". Мы посмотрели документальный фильм о Кайсыне Кулиеве и познакомили гостей с его учителем - Кязимом Мечиевым", - отметила директор музея.

Мечиев Кязим Беккиевич (1859-1945) - балкарский поэт, просветитель, философ-гуманист, основоположник балкарской поэзии и литературного балкарского языка. Член Союза писателей СССР с 1940 года.

Кайсын Кулиев (1917-1985) родился в селении Верхний Чегем. Первая его книга "Привет, утро!" на балкарском языке была опубликована в 1940 году. В годы Великой Отечественной войны его стихи звучали по радио. Государственная премия РСФСР им. Горького присуждена Кулиеву за книгу об изгнании "Раненый камень" (1966). Кулиев также является лауреатом Государственной премии СССР за "Книгу земли" (1974), Ленинской премии (1990, посмертно) за книгу "Человек. Птица. Дерево" (1985).